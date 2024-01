Camarim da Saúde disponibiliza atendimento médico no Folia de Rua

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa vai promover o Camarim da Saúde para prestar assistência ao público durante os blocos do Folia de Rua. A ação tem início nesta quinta-feira (1º), no Ponto Cem Réis, durante a abertura do Carnaval de João Pessoa 2024.

O Camarim da Saúde contará, diariamente, com as equipes de Atenção à Saúde e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizando atendimento médico e de enfermagem, vacinação, testes rápidos de HIV e Sífilis, além de distribuição de preservativos.

Para a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi, o Camarim da Saúde já é um diferencial não só no Carnaval, mas nos grandes eventos da Prefeitura de João Pessoa. “Mais uma vez utilizaremos este momento festivo e este espaço frequentado por um público diverso para oferecer saúde assistencial e preventiva à população”, afirmou.

Além do Ponto Cem Réis, na abertura do Carnaval, o Camarim da Saúde terá dois pontos instalados para o Folia de Rua. Um dos pontos estará instalado na Rua Doutor Agrícola Montenegro, próximo ao supermercado Pão de Açúcar, e o outro próximo ao McDonalds, na Avenida Epitácio Pessoa. Os pontos funcionarão durante todos os blocos que passarem pela Via Folia, sempre a partir das 18h. No dia 9, o serviço estará na concentração do bloco Cafuçu, na Praça Dom Adauto, no Centro.

Samu – Os foliões poderão também poderão contar com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), que estará atuando junto às equipes do ‘Camarim da Saúde’ durante o Folia de Rua. Para a assistência ao público, serão disponibilizados oito motolâncias distribuídas no corredor da folia e quatro ambulâncias – sendo duas Unidades de Suporte Básico (USB) e duas Unidades de Suporte Avançado (USA) – distribuídas próximo aos eventos, além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR) para dar suporte na agilidade e coordenação dos trabalhos.

O esquema montado para o evento contará com equipe extra de profissionais, de modo que não prejudicará o atendimento normal do serviço. A estrutura estará disponível para atender ao público e dar resolução no local. Caso seja necessário, o paciente será transferido para o serviço de referência mais próximo.