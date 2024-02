João Pessoa tem maior evento de Carnaval da história com prévias, tradição e ‘Ainda Tem’

O Carnaval 2024 de João Pessoa foi um marco na história da capital paraibana. O evento começou ainda no mês de janeiro com os blocos nos bairros e, no dia 2 de fevereiro, o público prestigiou a abertura oficial do Folia de Rua com o cantor Alceu Valença no Ponto de Cem Réis. A festa, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, tendo à frente sua Fundação Cultural (Funjope), reuniu uma multidão e foi assim durante todos os dias desta celebração que ainda não acabou. Neste sábado (17), ‘Ainda Tem’ folia na cidade.

Em um mês de festejos carnavalescos, João Pessoa reuniu mais de 50 blocos, contando com os que se concentram apenas no Centro Histórico, a exemplo do Bloco do Mofado, Cortejo Oxalá, As Calungas e Alumiô, além de mais de uma centena de artistas distribuídos nessas festividades.

A abertura do Folia de Rua foi um grande sucesso pela qualidade dos artistas, pela estrutura montada no Ponto de Cem Réis e também pelo público de João Pessoa e os turistas que aderiram à festa e abraçaram o Carnaval pessoense, um projeto forte que uniu todas as culturas.

João Pessoa teve variados ritmos como maracatus e frevos, mostrando toda a diversidade da sua cultura, sempre estimulada pelo prefeito Cícero Lucena, valorizando e prestigiando os blocos, os bairros e as agremiações.

Carnaval Tradição – Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, o Carnaval Tradição também mostrou sua força com as agremiações levando para a Avenida Duarte da Silveira o resultado de uma preparação dedicada aos desfiles. Cada uma com sua beleza, seus temas e suas performances provaram que o apoio da Funjope é essencial para que o evento seja um sucesso a cada ano.

Nesta terça-feira (13), foram anunciados os melhores do nosso Carnaval, com a Unidos do Roger como campeã das escolas de samba; a Ubirajara campeã das tribos indígenas do grupo A, e a Tabajara, do grupo B. A ala ursa Urso Branco e Companhia conquistou o primeiro lugar na categoria. Já os clubes de frevo, o primeiro lugar do grupo A ficou com os Ciganos do Esplanada, e do grupo B, Sai da Frente Dona Emília levou o troféu de melhor colocada.

Segurança – A Funjope também destaca o cuidado que a Prefeitura de João Pessoa tem com a segurança do seu público em todos os eventos que realiza. Por isso, a partir de um planejamento iniciado no mês de novembro, o município trabalhou em parceria com diversos órgãos de segurança, como Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, garantindo tranquilidade para o folião brincar.

‘Ainda Tem’ – Neste sábado (17) a folia segue em João Pessoa com o ‘Ainda Tem’, com atrações que começam a se apresentar a partir das 12h, em polos espalhados pelo Centro Histórico. O evento terá shows da banda Tracundum, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, bem pertinho do Hotel Globo; Cabruêra, no Ponto de Cem Réis; Salete Marrom, na Praça Rio Branco; e Myra Maya, na Casa da Pólvora. O ‘Ainda Tem’ envolve também um cortejo das culturas populares e carnavalescas.