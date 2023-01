Atendimentos

Samu registra 135 ocorrências durante festividades de Réveillon em João Pessoa

02/01/2023 | 20:00 | 41

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional João Pessoa (Samu-JP) atendeu 135 ocorrências durante as festividades de Réveillon, entre os dias 31 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023. O número foi menor que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 148 atendimentos.

De acordo com o levantamento do Samu-JP, as principais ocorrências registradas foram os acidentes de trânsito (29). Em um deles, na BR-230, no trecho do bairro Castelo Branco, foi registrado o único óbito dos atendimentos no período.

Outras ocorrências atendidas pelas equipes do Samu-JP foram psiquiátricas (13), convulsão (10) e paradas cardiorrespiratórias (5).

Novos números – Além do tradicional 192, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional está disponibilizando, desde o último sábado (31), dois novos números de telefone para que a população possa acionar as equipes. Os números são os seguintes: (83) 98145-6010 e (83) 98208-1422.

Os novos números podem ser acionados apenas por ligação, não funcionando como WhatsApp. Assim como o número 192, eles recebem chamados 24h por dia.

Quando chamar o Samu – O Samu atende diversas ocorrências, como urgências traumatológicas, psiquiátricas, obstétricas, pediátricas e clínicas, a exemplo de intoxicação, queimaduras graves, trabalho de parto com risco para a mãe ou para o bebê, quedas e crises convulsivas. Sempre que este tipo de urgência acontecer, o serviço deve ser acionado de imediato.

De acordo com o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, um atendimento é considerado socorro quando as ambulâncias e motolâncias são despachadas para atender uma ocorrência. Já a orientação acontece quando um usuário faz um chamado e, como o caso não é grave, o médico da equipe faz o atendimento por telefone.