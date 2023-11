Secretaria de Saúde promove capacitação para médicos da atenção primária

10/11/2023 |

19:00 |

6

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) deu início, na tarde desta sexta-feira (10), a um ciclo de capacitações para os médicos que trabalham na atenção primária. A temática é relacionada aos fluxos e protocolos da regulação ambulatorial.

O primeiro encontro aconteceu na Policlínica Municipal de Jaguaribe. Os próximos serão semanalmente durante o mês de novembro. A atividade está sendo realizada através de uma parceria entre a Direção de Regulação (DR) e a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS).

“Nossa capacitação vai mostrar que tanto o encaminhamento correto para diversas especialidades médicas quanto os exames de alta complexidade são de fundamental importância para o acesso integral à saúde da população”, explicou Gabriela Azevedo, diretora da Regulação Municipal de João Pessoa.

De acordo com a Regulação, a qualificação dos profissionais médicos tem como objetivo aumentar a resolubilidade da atenção à saúde, sendo importante também qualificar o acesso à atenção especializada, fazendo, assim, a Regulação Municipal trabalhar com a classificação de riscos, garantindo o acesso aos usuários do SUS em tempo, situação e locais oportunos.