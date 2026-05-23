Prefeitura de João Pessoa alerta população contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou um grande evento no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, dentro da Campanha ‘Faça Bonito – João Pessoa Protege’.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, Benicleide Silvestre, disse que a Prefeitura Municipal não cansa de adotar mecanismos e logísticas para sensibilizar a população contra a violência infantojuvenil. “São índices alarmantes e a gestão municipal tem feito o seu papel, dando uma atenção especial na adoção de políticas públicas, bem como com os trabalhos desenvolvidos pelos Cras, casas de acolhimento, interação com órgãos de segurança, dentre outras ações”, explicou a secretária.

“Um momento ímpar para chamar a atenção da população aos alarmantes índices estatísticos de violência infantojuvenil na Paraíba e no Brasil”, pontuou Benicleide Silvestre, acrescentando que “18 de maio é uma data importante na luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas, infelizmente, ainda temos números assustadores dessa prática”, complementou.

Crianças e adolescentes de vários bairros de João Pessoa compareceram ao ato público, que contou também com representantes do Centro da Mulher 8 de Março, Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, conselheiros tutelares, Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Paraíba (Redexi), Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA), Centro Integrado de Ações Comunitárias Pela Vida (Cicovi), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Casa Pequeno Davi, dentre outros órgãos.

“Um evento muito importante porque estamos trabalhando no combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Com o ato, chamamos toda a população para estar conosco, tanto dos órgãos públicos, quanto da sociedade civil a abraçar esta causa e dizer NÃO a exploração sexual”, afirmou Cristiane Cabral, coordenadora da Proteção Social de Média Complexidade da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e membro do CMDCA de João Pessoa.

Divulgar os canais de denúncia foi uma das metas durante o ato público desta segunda-feira. “Nossa importância, também, é estar divulgando nossos canais de denúncias, que é o Disque 100, os Conselhos Tutelares, os Creas, para que esta população se sinta fortalecida e esteja conosco. Só a partir deles é que a gente receberá essas denúncias”, disse Cristiane.

Edvaldo Martins, educador social e um dos integrantes do Centro Integrado de Ações Comunitárias Pela Vida, enalteceu a Prefeitura Municipal de João Pessoa pelo grandioso evento. “Uma data que jamais poderá ser esquecida e a gestão municipal está de parabéns pelo evento. É muito importante esta ação, pois é preciso alertar contra a gravidade. Sabemos que, só com o esforço de todos será possível coibir esses abusos”, comentou. Ele foi o responsável pela participação no ato público de várias crianças, todos residentes no bairro Valentina Figueiredo.

Casos diários – O conselheiro tutelar da Região Norte Renato Lucena informou que os dados são preocupantes em relação ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo ele, todos os dias acontecem casos em João Pessoa e um evento desse porte, promovido pela Prefeitura Municipal, é importante porque se trata de um alerta para o combate.

“As providências, nós que fazemos os Conselhos Tutelares, tomamos, mas os abusos e exploração sexual continuam e se faz necessário esse alerta para que possamos combater este mau crônico”, disse Renato, acrescentando que, “entre as providências está o encaminhamento para a Polícia Civil”, complementou.

Irene Marinheiro, coordenadora do Centro da Mulher 8 de Março, também enalteceu a realização do evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. De acordo com ela, “está na hora de frear com tantos abusos e exploração sexual das crianças e adolescentes país afora”, disse.

A coordenadora informou que os índices são muito altos e que “se faz necessário mais rigor contra aqueles que praticam essas ações”.

‘Faça Bonito – João Pessoa Protege’ – A campanha aborda sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha acontece anualmente, com ênfase no 18 de Maio, que faz menção ao Caso Aracely, criança de 8 anos que foi abusada e morta por jovens de classe alta e foram absolvidos. O crime ocorreu em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES).

A data é o marco central da campanha ‘Maio Laranja’, que convoca toda a sociedade a quebrar o silêncio, ficar atenta aos sinais de violência e denunciar qualquer suspeita.

Como denunciar – Se você presenciar ou suspeitar de qualquer violação contra os direitos das crianças e adolescentes, denuncie. A denúncia é anônima, segura e pode salvar vidas: