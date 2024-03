Na CBN, Jackson diz que Cartaxo e Couto querem vencer as prévias do PT “no tapetão”

O presidente estadual do PT, Jackson Macedo, acusou o deputado Luciano Cartaxo e também o grupo liderado pelo deputado federal Luiz Couto, de fazer manobra para vencerem no “tapetão” a disputa interna para escolha de quem será candidato pelo partido à prefeitura de João Pessoa. A declaração foi dada em entrevista à CBN Paraíba, nesta segunda-feira (4).

Os nomes de Cida e Cartaxo seriam submetidos a uma prévia do PT na última sexta-feira (1º). Na reunião também seria definido o calendário do partido para as eleições na capital. O encontro, no entanto, acabou não acontecendo por falta de quórum.

Uma nova reunião foi convocada para esta terça-feira (5). A expectativa é que uma nova data para a prévia seja fechada para o início de abril. “João Pessoa é a única capital que não tem definição de data por conta dessa impasse”, afirmou.

Na avaliação de Jackson, quem quebra o quórum é porque está preocupado com o resultado da consulta democrática. Jackson criticou o grupo favorável a Cartaxo de estar se articulando em Brasília para que ele seja escolhido sem ter o nome sabatinado dentre a militância, que tende a preferir a deputada Cida Ramos.

O grupo liderado por Luciano Cartaxo tenta de toda forma não ter prévia, resolver a questão interna por via nacional, mas a nacional não vai resolver porque a direção nacional não modifica candidaturas. O que ela pode é definir se é candidatura própria ou aliança, mas o ator que vai liderar a candidatura própria é definido pela prévia em João Pessoa”, explicou Jackson.

Reunião com Gleise

Na próxima quinta-feira (7), os dirigentes do PT terão uma reunião virtual com a presidente nacional do partido, Gleise Hoffman, para tratar da situação de João Pessoa. O presidente disse que não acredita que a executiva nacional mude a tática eleitoral, sugerindo um apoio a outra candidatura, como a de Cícero Lucena, porque é a vontade de quase 100% dos petistas. Acha que seguirão com a candidatura própria.

Sobre isso, Jackson disse que espera que a prévia aconteça e que a vontade da maioria seja soberana. Ele assegurou que se Cartaxo for escolhido fará campanha para ele e espera o mesmo dele em relação a Cida Ramos. “O que não podemos é judicializar o processo como aconteceu em 2020 e foi muito ruim para o partido”, lembrou.

Particularmente, o presidente estadual do PT defende que o partido apoie a reeleição de Cícero Lucena por risco de perder força política devido à polarização política que ainda seguirá nas eleições deste ano entre bolsonaristas e lulistas. Lembrou que Cícero tem o apoio do governador, tem sinalizado aproximação com Lula, mas que é soldado e apoia a tese da candidatura própria porque é a vontade da maioria.

