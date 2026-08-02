relembre os jogadores da posição que marcaram gerações no futebol paraibano

No dia do goleiro, celebrado no dia 26 de abril, o Jornal da Paraíba relembra os arqueiros que ajudaram a construir a história do futebol paraibano. Essa que é a posição mais solitária e muitas vezes mais decisiva dentro de campo.

Dia do Goleiro é celebrado no dia 26 abril. (Foto: Chatgpt)

Confira a lista completa de goleiros memoráveis que atuaram na Paraíba:

Pantera

Pantera ganhou títulos recentes com o Campinense e se tornou membro da comissão técnica. (Foto: Estefinho Francelino/Campinense)

Ídolo da Raposa, Pantera foi peça-chave em conquistas históricas do rubro-negro como a Copa do Nordeste de 2013 e o acesso à Série B em 2008.

Pelo Campinense, o ex-atleta também conquistou dois títulos do Campeonato Paraibano (2008 e 2012). O ex-goleiro assumiu o cargo de coordenador técnico da Raposa no fim do ano passado.

Fernando

Fernando foi o goleiro titular do Botafogo-PB por mais de dez anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Natural de João Pessoa, Fernando Antônio Cavalcante nasceu em 1947. Ele começou nas categorias de base do Botafogo-PB e, ainda jovem, assumiu a titularidade, posição que sustentou por mais de uma década, tornando-se referência de longevidade e regularidade.

Fernando foi o goleiro titular do tricampeonato paraibano de 1968, 1969 e 1970 do clube.

Hélio Show

Hélio Show, ex-goleiro do Botafogo-PB. Arquivo pessoal

Um dos nomes mais emblemáticos é o de Hélio Ribeiro do Carmo, o “Hélio Show”. Com passagens marcantes por Treze e Botafogo-PB, o goleiro fez parte do histórico time do Belo que venceu o Flamengo em 1980, além de participar de uma grande campanha no Campeonato Brasileiro.

Sua segurança e estilo irreverente ajudaram a espalhar sua fama em todo Nordeste.

Érico

Érico fez grandes campanhas pelos rivais, Campinense e Treze. (Foto: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Érico atravessa os dois maiores rivais de Campina Grande. Campeão pelo Campinense em 2004, repetiu o feito com o Treze no ano seguinte, consolidando-se como um dos goleiros mais consistentes da época e atuando na boa campanha do Treze na Copa do Brasil de 2005.

Lúcio Carlos

Lúcio ao lado do filho, o goleiro Neto. (Foto: Reprodução/TV Cabo Branco)

Quem acompanhou Lúcio vai lembrar bem. Baixinho, ágil e frio. Está na memória dos torcedores do Botafogo-PB, Santa Cruz, de Santa Rita, e do Confiança, de Sapé.

Os espectadores de seus jogos no Almeidão, em João Pessoa, Ribeirão, em Sapé, e Teixeirão, em Santa Rita, viram Lúcio fazer grandes defesas e, muitas vezes, erguer a taça de campeão estadual.

Felinho

Outro grande goleiro do futebol paraibano foi Felinho, arqueiro do Sousa no primeiro título da equipe sertaneja na primeira divisão do estadual. O camisa 1 marcou época na década de 1990 e ainda jogou pelo Botafogo-PB e pelo Treze. Morreu em 2016, vítima de uma parada cardíaca.

Jorge Hipólito

Outro nome de peso foi Jorge Hipólito, que construiu história tanto no Campinense quanto no Treze e, posteriormente, contribuiu fora das quatro linhas como preparador de goleiros no ano do acesso para a Série B em 2008. Sua ligação com o futebol paraibano permaneceu até sua morte, em 2014.

Salvino

O potiguar Salvino foi grande ídolo no futebol cearense. Mas na Paraíba viveu o maior tempo dentro de um clube. O goleiro foi referência de uma geração e por quase uma década foi o camisa 1 do Botafogo-PB. Conquistou títulos estaduais pelo Belo e jogou torneios nacionais pelo Alvinegro da Estrela Vermelha. Morreu em 2018.

Ricardo

Ricardo, goleiro do Sousa. (Foto: Jefferson Emmanuel/Sousa)

Ricardo foi campeão paraibano de 2009 com o Dinossauro, vice-campeão em 2021 e esteve no clube até a temporada 2022. O goleiro tem uma história longa com o Sousa, onde começou sua carreira, ainda na base. Ele jogou 16 temporadas com a camisa do Dino.

Jailson

Conhecido nacionalmente, Jailson teve somente uma grande temporada no futebol paraibano. Mas foi suficiente para se tornar um dos grandes arqueiros da história da Raposa.

Jailson tem uma passagem marcante pelo Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Com grande performance em 2003, Jailson quase coloca o Campinense na Série B, ao levar a Raposa à quarta colocação na Série C daquele ano. Jogou no clube em 2007 também.

Danilo

Danilo teve no Nacional de Patos um dos seus melhores momentos. Além de ter tido boas atuações individuais em 2007 pelo Canário do Sertão, ajudou a levar o Naça ao seu primeiro título estadual naquele ano.

Na Série C do mesmo ano fez uma grande campanha, chegando até o octogonal final, mas sem obter êxito no acesso. O jogador está aposentado.

Genivaldo

Genivaldo, ex-Botafogo-PB. (Foto: Caio Lorena/ge)

Fechando a lista, Genivaldo é um dos maiores goleiros do Botafogo-PB neste século. Entre 2010 e 2015, foi protagonista em momentos difíceis e também nas conquistas: bicampeonato paraibano e o título da Série D do Campeonato Brasileiro.

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