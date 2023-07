Projeto itinerante

Sedurb divulga programação da Feira Móvel do Produtor para o mês de julho

05/07/2023 | 18:30 | 85

A Feira Móvel do Produtor abre a programação do mês de julho com a edição do Centro, no Ponto de Cem Réis. Até a sexta-feira (07), quem passar pelo espaço das 9h às 16h vai ter acesso à produtos da agricultura familiar, gastronomia, personalizados, flores ornamentais e artesanato. Todos os itens são comercializados a preços acessíveis por produtores rurais e microempreendedores cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pelo projeto itinerante da Prefeitura de João Pessoa.

Simultaneamente, nesta quinta-feira (06), das 9h às 16h, a Feira Móvel estaciona no Parque Parahyba I, no bairro do Bessa. Ainda este mês o projeto passará também pelo Busto de Tamandaré e pela Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados. Toda a programação foi definida em reunião de avaliação entre membros da Sedurb e participantes da feira. O encontro aconteceu na última segunda-feira (03), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

“A Feira Móvel do Produtor hoje é extremamente bem avaliada pela população. Recebemos várias mensagens de moradores da Capital pedindo que o projeto chegue ao seu bairro e a nossa meta é expandir cada vez mais as edições. A gente consegue gerar oportunidade de negócio, valorizar nossos produtores e microempreendedores, bem como ocupar os espaços públicos de maneira salubre e prestando um serviço à população”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

Cadastro de reserva – Os agricultores e microempreendedores que tenham interesse em participar do projeto podem procurar a Sedurb, localizada no Centro Administrativo Municipal. É necessário portar cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado (três meses) e fotos dos produtos que pretende comercializar. Basta procurar a organização da Feira Móvel e, conforme a expansão do projeto, os cadastrados serão convidados a participar.

“Só este ano já chamamos mais de 30 pessoas inscritas que hoje integram a Feira Móvel do Produtor. Além de garantir renda extra, essas pessoas conseguem agregar ao evento ainda mais valor. Estamos de portas abertas para receber novas inscrições de quem quer somar ao projeto”, destacou Jaciara Medeiros, assessora técnica da Sedurb.

Programação do mês de julho:

05, 06 e 07/07 – Ponto de Cem Réis – 9h às 16h

06, 13, 20 e 27/07 – Parque Parahyba I – Praça Principal – 9h às 16h

11, 18 e 25/07 – Vila Olímpica Parahyba – 15h às 20h

28, 29 e 30/07 – Busto de Tamandaré – 15h às 22h