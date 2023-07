PALPITES Vasco x Cuiabá – MELHORES ODDS

A partida entre Vasco x Cuiabá é válida pelo Brasileirão da série A DE 2023 e A bola rola hoje (26/06) às 21 HS.

O Vasco vive um período conturbado, tendo sofrido uma derrota por 1 a 0 para o Goiás em sua última partida realizada no estádio de São Januário. Além do revés, o confronto foi marcado por incidentes e descontrole por parte dos torcedores vascaínos. Como resultado, o técnico Maurício Barbieri foi demitido, deixando o cargo vago enquanto a diretoria busca um novo treinador para assumir o comando da equipe. Atualmente, o Vasco encontra-se na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição na tabela, com apenas seis pontos conquistados em sete derrotas, três empates e uma vitória.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO Vasco x Cuiabá – AO VIVO AQUI

Escalações e notícias FICHA TÉCNICA

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Léo, Miranda, Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Marlon Gomes, Gabriel Pec; Alex Teixeira, Rayan. Técnico: William Batista.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; PK, Alan Empereur, Allyson, Filipe Augusto; Denilson Alves, Fernando Sobral, Pablo Ceppelini; Wellington Silva, Deyverson e Rikelme. Técnico: António Oliveira.

PALPITES E RETROSPECTOS

PALPITE.NET

Nesse contexto, o Vasco busca se recuperar no confronto contra o Cuiabá, que ocorrerá no campo da Portuguesa. A mudança de local é uma estratégia para proporcionar uma atmosfera diferente e tentar trazer mais equilíbrio à equipe. Com um técnico interino, William Batista, o Vasco enfrenta a ausência do volante Andrey, suspenso por acumulação de cartões amarelos. Essa baixa representa um desafio adicional para o time, que precisará encontrar soluções para superar esse momento delicado e buscar uma vitória que traga mais confiança e tranquilidade.

Por outro lado, o Cuiabá, sob o comando do técnico português António Oliveira, também enfrenta suas próprias dificuldades. Na última partida, a equipe foi derrotada pelo Botafogo por 1 a 0 em seu próprio estádio. O Cuiabá ocupa a 16ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados até o momento. Curiosamente, embora esteja empatado com o Atlético-MG em termos de pontuação, o time do Mato Grosso possui a melhor campanha como visitante, porém, ainda não conseguiu vencer jogando em casa.

Para o confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão, o técnico António Oliveira não poderá contar com o lateral-direito Matheus Alexandre, suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. Essa ausência representa um desfalque importante na equipe, que precisará buscar alternativas para suprir essa lacuna e conquistar um resultado positivo.

No contexto desse confronto, o jogo entre Vasco e Cuiabá promete ser uma batalha acirrada, com ambas as equipes buscando reverter suas situações e somar pontos importantes na competição. Ambos os times enfrentam desafios e terão que lidar com ausências significativas em suas escalações. O Vasco, atuando no campo da Portuguesa, buscará o apoio da torcida para se recuperar e retomar o caminho das vitórias. Diante desse cenário, o palpite é de uma vitória do Vasco por 2 a 0, em um resultado que trará alívio para os vascaínos e dará um impulso na busca por uma reação na competição.

Vasco 2 x 0 Cuiabá

