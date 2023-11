Atriz Zezita Matos é homenageada no Festival Bananeiras de Cinema e deixa registro na calçada da fama

A atriz Zezita Matos foi homenageada durante a noite desta sexta-feira (10) no Festival Bananeiras de Cinema. Durante o evento, a artista deixou a marca das mãos e assinatura em placa de cimento que vai compor a calçada do Cine Municipal da cidade do Brejo da Paraíba.

Com o título de Primeira Dama do Teatro Paraibano, Zezita Matos é reconhecida nos palcos, na TV e no cinema. A paraibana, natural de Pilar, conta com mais de 30 peças e mais de 10 filmes no currículo, além de participação nas novelas “Vereda Tropical” e “Velho Chico”.

Entre os muitos longa metragens em sua carreira, Zezita participou de “Mãe e Filha”, ”O Céu de Suely” ,”Baixio das Bestas”, “Azul”, “O Sonho de Inacim”e “Pacarrete”.

A realização de uma calçada da fama, além de uma homenagem aos artistas, também é uma estratégia para revitalizar o cinema do município. A placa de cimento será colocada na calçada do Cine Municipal de Bananeiras.

Eu me sinto muito contente e feliz de participar de um evento que é a primeira vez aqui no Brejo e que tem um luta por trás desse evento, que revitaliza os cinemas da cidade”, afirmou Zezita em entrevista à TV Cabo Branco.

A artista destacou a importância do evento para o cinema paraibano e a necessidade de manutenção desses espaços culturais. “Eu espero que ano que vem eu volte e assista os filmes no cinema”, deseja a atriz.

Festival Bananeiras de Cinema

O Festival Bananeiras de Cinema (Febancine) conta com oficinas, apresentações musicais, homenagens e exibições de curtas-metragens. O evento oferta ao público atividades gratuitas até domingo (12).

A organização do evento pede a doação de dois quilos de alimento, que serão repassados para pessoas em vulnerabilidade social.