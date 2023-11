Secretário de Saúde Luis Ferreira recebe título de Cidadão Pessoense

O secretário municipal de Saúde, o médico Luis Ferreira Filho, recebeu o título de Cidadão Pessoense, “em reconhecimento ao seu extraordinário valor e pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados à cidade de João Pessoa”. A honraria foi proposta pelo vereador Durval Ferreira e entregue na manhã desta sexta-feira (8) no plenário da Câmara Municipal.

Durante a sessão solene, o homenageado falou sobre o significado da capital paraibana em sua trajetória. “João Pessoa foi palco das minhas alegrias e tristezas, sendo assim, tive a sorte de vivê-las tendo a exuberância desta cidade como pano de fundo. Aqui foi contada a minha formação como pessoa, pai, marido e profissional”, afirmou Luis Ferreira.

Em seu discurso na cerimônia, o médico destacou a importância do título e a responsabilidade do cargo que ocupa na gestão municipal. “Ser médico é um dos sentidos da minha vida e pensava que não seria feliz fazendo outra coisa. Mas ao assumir a Secretaria de Saúde, percebi que agora minhas ações não influenciariam apenas algumas pessoas, mas milhares e milhares de pessoas. Hoje, agradeço a Deus por isso, pois a minha maior função é cuidar de gente na cidade que eu amo e continuarei nesta missão até quando Deus permitir, sendo agora de fato e de direito como pessoense”, concluiu.

Participaram da homenagem vereadores, servidores da Rede Municipal de Saúde, familiares e amigos do secretário. “Com grande honra e emoção nos reunimos para conferir o título de Cidadão Pessoense a um homem cuja trajetória é marcada por dedicação, comprometimento e amor à nossa cidade. Doutor Luis Ferreira Filho traz consigo valores que enaltecem a essência de João Pessoa. Ao relembrarmos sua jornada, percebemos que desde os primeiros passos sua vida foi pautada pelo propósito de servir”, destacou o vereador Durval Ferreira, autor da propositura.

Além de Durval Ferreira, a mesa solene foi formada pelo vereador Bruno Farias; o secretário municipal de Gestão Governamental, Diego Tavares, representando o prefeito Cícero Lucena; a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena; o superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Marcelo Tissiani e o diretor geral do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Laércio Bragante.

“Em nome do nosso prefeito Cícero, trago a palavra de gratidão e agradecimento a Luis, reconhecendo a sua dedicação para salvar vidas, cuidar, resolver problemas históricos neste momento de pós pandemia e olhar para o futuro da nossa cidade”, ressaltou o secretário Diego Tavares.

Perfil – Nascido no município de Patos, Luís Ferreira de Sousa Filho veio morar em João Pessoa no ano de 1995, ainda estudante em fase escolar. Na Capital, formou-se em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pós-graduado em Pneumologia. Em sua carreira profissional, já exerceu a direção técnica dos hospitais Regional de Patos e Geral de Mamanguape. Foi chefe do núcleo médico do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena e professor do Programa de Residência Médica em medicina interna e do internato do curso de Medicina do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).

Em março de 2022 assumiu interinamente a pasta, com a saída da então secretária Margareth Diniz, sendo efetivado no cargo pouco tempo depois. Na SMS esteve à frente de diversas ações como a realização de programas como Opera João Pessoa, Sonda Zero, João Pessoa Pela Vida e João Pessoa Pela Vida 2.0, reestruturação dos materiais médico hospitalares dos hospitais e UPAs, informatização de toda a rede SUS com o prontuário eletrônico, reestruturação de unidades de saúde e muito mais.