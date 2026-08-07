Adriano não vai à convenção de Lucas e avisa que “está fora” de negociações sobre a vice

Lucas Ribeiro (Progressistas) e Adriano Galdino (Republicanos). (Foto: Ascom / ALPB)

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Rep), não compareceu à convenção que deve homologar os nomes do governador Lucas Ribeiro (PP) como candidato à reeleição; e do ex-governador João Azevêdo (PSB) e Nabor Wanderley (Rep) para o Senado.

Lucas chegou no evento sem uma definição do vice.

Ao Blog, na noite desta quarta-feira (05), Adriano avisou que “está fora” de qualquer discussão sobre a vice.

Galdino afirmou que não concordou com a transferência de bases eleitorais, da forma como foi solicitado pelo Progressistas de Aguinaldo Ribeiro, para não “prejudicar três companheiros do Republicanos, que entraram no partido confiando em mim”.

Ele disse que vai disputar a reeleição no mandato de deputado estadual.

O impasse

Pelo que apurou o blog desde o início da semana, o Republicanos queria a vaga, mas o Progressistas condicionou a indicação à transferência de bases eleitorais para pré-candidatos a deputado da legenda.

O nome indicado internamente pelo Republicanos era o do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Os membros do Republicanos não aceitaram a transferência de bases.

Há também insatisfações de outros partidos aliados, como o PDT de Rafaela Camaraense, que também buscava a vaga. O presidente nacional da legenda, Carlos Lupi teria admitido a possibilidade de rever a aliança, em caso de não emplacá-la na chapa.