Secretário é criticado por pintar Almeidão de vermelho e preto antes do jogo do Flamengo

A pintura das arquibancadas do Estádio Almeidão para recepcionar o jogo entre Nova Iguaçu e Flamengo, pela 2ª rodada da Taça Guanabara, se tornou alvo de polêmica nas redes sociais, principalmente entre torcedores do Botafogo da Paraíba.

As críticas começaram porque o secretário de Esporte e Juventude, Lindolfo Pires, que é flamenguista ‘de carteirinha’, escolheu o vermelho e preto para renovar os assentos do local para o jogo, que acontece no dia 21 deste mês.

As queixas de torcedores paraibanos com a escolha do gestor, não apenas por conta da suposta ‘homenagem’ ao time do coração, como também pelo fato da cor, em especial a preta, não favorecer aos que estiverem na arquibancada às 16h, horário previsto para a partida, quando o sol da capital ainda estará mostrando sua força. “Hemorroida vem forte”, brincou um na internet.

Explicação do Secretário

Ao ge, o secretário de Esportes do Governo do Estado da Paraíba, Lindolfo Pires, negou que a pintura seja apenas por causa do Flamengo, e justificou que as cores são em referência à bandeira da Paraíba e também às do Botafogo da Paraíba, que no seu padrão listrado em preto e branco traz a estrela vermelha.

Lamento essa polêmica, que acredito que não é para existir. Até porque, se você verificar, quais são as cores do Botafogo-PB? Vermelho, preto e branco. O Botafogo-PB é tricolor. A bandeira da Paraíba, qual é? Vermelha e preta”, argumentou.

Ainda segundo Lindolfo Pires, tudo já estava licitado e programado desde o ano passado. “O Flamengo vir jogar aqui é algo casual. Isso já estava programado na manutenção do estádio Almeidão. Eu não posso comprar uma tinta agora só porque o Flamengo vem jogar, não. Isso já estava programado desde o ano passado, explicou.

Lindolfo Pires ainda lamentou as críticas vindas por parte da torcida do Botafogo-PB, explicando que o essa foi também uma forma de homenagear o clube da capital. O secretário ainda citou o Auto Esporte, afirmando que esse clube que deveria ficar sentido, pois não foi homenageado.

“Você está querendo homenagear o Botafogo-PB, e a torcida vem dizer que é por causa do Flamengo. Eu acho que isso é uma discussão pequena. Eu acho que o Botafogo-PB tem que pensar grande e a gente tem que pensar em homenagear. Quem podia ficar com raiva disso era o Auto Esporte, que não está sendo homenageado”, finalizou.

Flamengo no Almeidão

O Estádio Almeidão vem passando por uma série de melhorias, algumas delas sendo feitas às pressas, justamente para receber este jogo da Taça Guanabara. Até 2023 a praça esportiva recebia jogos com sua capacidade reduzida a 11.600 torcedores. Para conseguir ter a capacidade total liberada – 23.200 torcedores – pelo Corpo de Bombeiros, as obras foram aceleradas.

A escolha do Estádio Almeidão, em João Pessoa, para a realização de Nova Iguaçu x Flamengo aconteceu pouco depois da presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), Michelle Ramalho, se reunir com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

A última vez que o Flamengo veio à Paraíba foi para enfrentar o Campinense, também rubro-negro. O jogo foi válido pela Copa do Brasil de 2013 e aconteceu no Amigão, em Campina Grande. Com gols de Renato Abreu, para o Flamengo, e de Jeferson Maranhense, para o Campinense, a partida acabou com uma vitória por 2 a 1 para os cariocas.