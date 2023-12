Música natalina de John Lennon é linda, mas a melodia foi “chupada” de clássico do folk

Ouvi Happy Xmas no início da década de 1970. Uma canção nova. Um disco novo de John Lennon e Yoko Ono. Entrei numa loja de discos, no centro de João Pessoa, e o vendedor, que era Ivan Cineminha, me mostrou o compacto. Comprei e acompanhei, ao longo dos anos, a inserção da canção no repertório natalino. No Brasil, o compacto simples de selo preto foi lançado pela Odeon. O lado B trazia Yoko fazendo Listen, The Snow is Falling.

Muitos anos depois, com a versão cantada por Simone, é que Happy Xmas foi banalizada entre nós, brasileiros, e, hoje, muita gente detesta a canção. Eu, não. Continuo gostando imensamente da gravação original.

O sussurro de John: “Happy Xmas, Yoko”. O sussurro de Yoko: “Happy Xmas, John”. A voz inconfundível de Lennon. O coral infantil do Harlem. A letra ingênua, perfeitamente adequada ao espírito das canções natalinas, mas com o toque politizado do autor – “A guerra acabou. Se você quiser”. A melodia que fica para sempre colada aos ouvidos. Happy Xmas é uma singela canção natalina de John Lennon.

Algo, no entanto, me incomodou quando comecei a ouvir Happy Xmas. Vasculhei a memória, e lá estava a explicação, muito bem arquivada. John Lennon era fodástico. A gente ama John Lennon. Mas parece que o cara gostava de “chupar” melodias alheias.

Fez isso sem nenhuma cerimônia com You Can’t Catch Me, de Chuck Berry, que virou Come Together, um dos clássicos do repertório dos Beatles. Fez isso com Stewball, clássico do folk, que se transformou em Happy Xmas.

Ouçam Stewball com Peter, Paul & Mary e, depois, Happy Xmas com John Lennon.