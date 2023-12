Níveis baixos de vitamina D podem ocasionar fraturas ósseas, alerta dermatologista da rede municipal de saúde

Vivemos em uma cidade que desfruta de sol quase o ano todo, mas, ainda assim, é cada vez mais comum ouvirmos alguém dizer que está com os níveis de vitamina D baixos. Segundo especialistas, isso vem acontecendo porque estamos nos expondo menos à radiação solar nos horários recomendados ou permanecendo mais tempo em ambientes fechados. Hormônio que regula a absorção adequada de cálcio no intestino, o déficit de vitamina D pode ocasionar osteoporose, fraturas ósseas, entre outras doenças.

A vitamina D tem um papel fundamental para nosso corpo. Ela atua no fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo doenças como psoríase, artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal; ajuda a prevenir a diabetes tipo 2, atuando na produção de insulina, o hormônio que regula os níveis de glicose no sangue; e fortalece os músculos, pois regula a contração e relaxamento e participa na formação muscular, melhorando a força e o equilíbrio.

“Já se fala em epidemia hipovitaminose D no mundo por causa da ingestão insuficiente de vitamina D. Tudo isso relacionado aos hábitos de lazer e de trabalho em ambientes abrigados da proteção solar, característicos da sociedade moderna que não se expõe ao sol em seu dia a dia”, comenta a dermatologista Daniela Gadelha, que atende na Policlínica Municipal da Praia, que é ligada à rede de saúde da Prefeitura de João Pessoa.

Segundo estudos, crianças com deficiência de vitamina D desenvolvem raquitismo e adultos podem sofrem de osteomalácia (enfraquecimento dos ossos) e osteoporose. E em idosos, a falta desse hormônio causa perda de força muscular e ocasiona maior risco de quedas e fraturas do colo do fêmur.

Os índices de vitamina D no corpo variam de acordo com a idade e a fase da vida. Para pessoas saudáveis com até 60 anos, a taxa ideal é 20 ng/ml. Quem tem acima de 61 anos, insuficiência renal, osteoporose, síndromes de má absorção, mulheres grávidas ou amamentando devem ter entre 30 e 60 ng/ml de vitamina D. Esses valores são verificados com a realização de um exame de sangue.

“A principal forma de estimular a produção da vitamina D é pela exposição solar. Apenas 20% desse hormônio chega ao organismo por meio da alimentação. Então, a recomendação é tomar sol antes das 10h e após às 16h, sempre com uso de proteção solar”, explica a dermatologista.

“Mas o nível de vitamina D sintetizado em nosso corpo depende de vários fatores, como estação do ano, cor da pele, hábitos alimentares, determinação genética. Então, muitas vezes, a suplementação com acompanhamento médico é necessária”, acrescenta Daniela Gadelha.

Óleo de fígado de peixes, frutos do mar e gema de ovo e leite são alguns dos alimentos que ajudam a aumentar os níveis dessa vitamina no organismo. Mas, como citou a dermatologista, o ideal é aproveitar os benefícios do sol, com moderação, para promover a síntese adequada de vitamina D. Por isso, é indicado que as pessoas tomem sol diariamente de 5 a 15 minutos e sempre com uso de protetor solar.

