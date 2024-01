onde acompanhar, horário e informações pelo Paraibano 2024

O Estádio Amigão receberá o primeiro Clássico Emoção da temporada 2024. Campinense x Botafogo-PB acontecerá nesta quarta-feira (31), a partir das 20h15, pela 3ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024. O duelo trará uma movimentação importante na parte altya da tabela de classificação, já que colocará líder e 4º colocado frente a frente.

Do lado mandante, o Campinense conseguiu sua primeira vitória na competição. A Raposa, em seu primeiro jogo oficial no Amigão na temporada, venceu o São Paulo Crystal por 2 a 0. Os gols da vitória do Rubro-Negro foram marcados por Eduardo, artilheiro do time no Paraibano, e por Maycon Rangel.

Já os visitantes vivem o início perfeito de Campeonato Paraibano. Com 100% de aproveitamento na competição, o Botafogo-PB vem de mais uma vitória, dessa vez contra o CSP. O Belo venceu o Tigre por 2 a 1, no Almeidão. Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Bruno Mota e Bruno Leite.

Dia, hora e local de Campinense x Botafogo-PB

Dia: 31/01

Hora: 20h15

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Campinense x Botafogo-PB

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Campinense x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN. A narração será de Raelson Galdino, os comentários de Leonardo Alves e as reportagens de Afonso Carlos e Marcos Siqueira.

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Últimas escalações

Rodrigues, Breno, Eduardo, Ramon e Madson (Ângelo); Rayanderson, Bruno (Felipe) e Alan Pedro; Jonatas, Nickson ( Alison) e Igor Goularte (Maycon Rangel). Téc.: Francisco Diá.

Dalton, Erick, Souza Tibiri, Wendel Lomar e Rafael Furlan (Bruno Cardoso); Rodrigo, Bruno Leite e Luiz Felipe (Dudu); Jean Silva (Juan Xavier), Kiko (Dayvison) e Bruno Mota (Pipico). Téc.: Cristian de Souza.

Arbitragem de Campinense x Botafogo-PB

Árbitro principal: a definir

a definir Assistente 1: a definir

a definir Assistente 2: a definir

a definir Quarto árbitro: a definir

Dia a dia de Campinense e Botafogo-PB

CAMPINENSE

O elenco raposeiro se reapresentará às 15h e realizará um treino no Estádio Renatão.

BOTAFOGO-PB

Os jogadores do Botafogo-PB se reapresentarão às 15h desta segunda-fira, no CT da Maravilha do Contorno.