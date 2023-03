Confira como assistir, ao vivo, à rodada final da 1ª fase do Campeonato Paraibano, no Jornal da Paraíba

Compartilhe















Domingo é dia de decisão. Às 16h, cinco partidas definem o rumo de sete dos dez clubes do Campeonato Paraibano Betino, na rodada final da primeira fase da competição. O Sousa, que já está classificado para o mata-mata, busca terminar a primeira fase na liderança do torneio. São Paulo Crystal, Nacional de Patos, Treze, Botafogo-PB, Campinense e CSP ainda buscam uma das três vagas abertas nas quartas de final. E o Jornal da Paraíba tem uma promoção especial para essa reta final do estadual.

Quem preferir ver o jogo do seu time no coração no conforto do lar ou com um grupo de amigos, pode assistir todos os detalhes da última rodada da fase inicial do Campeonato Paraibano pelo Jornal da Paraíba. Todas as partidas serão transmitidas com exclusividade. Os jogos começam às 16h. A jornada de cada partida inicia meia hora antes.

Agora, você tem uma opção de comprar a reta final do estadual por R$ 49,90. O primeiro passo para o torcedor e a torcedora comprar o ingresso virtual para a partida é clicar na página oficial do Campeonato Paraibano no Jornal da Paraíba.

Se você não tiver cadastro, coloque os dados que forem pedidos. Depois disso, chegará um e-mail no endereço fornecido para que o cadastro seja confirmado. Depois disso, é só fazer o login com e-mail e senha escolhidos e entrar na plataforma.

Na aba “Minha conta”, você pode escolher o seu Time de Coração. A partir dessa escolha, todas as suas compras vão endereçar a maior parte da receita geradas para o clube escolhido.

Depois de escolher o pacote e colocar os dados referente ao pagamento, que pode ser feito por cartão de débito e crédito e via Pix, é só esperar o jogo que você quer ver começar. Ou curtir os jogos do ano passado e os melhores momentos dos duelos que já aconteceram.

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

