Mais proteção

João Pessoa inicia a semana ofertando todas as vacinas do calendário de rotina e contra Covid-19

12/02/2023 | 17:00 | 94

Para garantir e ampliar a proteção vacinal em João Pessoa, profissionais de saúde seguem ofertando os imunizantes que previnem contra Covid-19 e também do calendário de rotina em diversas salas de vacinas da rede municipal. Nesta segunda-feira (13), as vacinas estão disponíveis nas Policlínicas Municipais, Centro Municipal de Imunização e Unidades de Saúde da Família, no horário de funcionamento dos serviços. Já no ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping, o horário é das 13h às 22h.

As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal contra a Covid-19 nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), devem ser levadas para tomar a segunda dose com 28 dias ou a terceira dose com 60 dias com o imunizante Pfizer-BioNTech baby.

Para manter os níveis de proteção contra a Covid-19 é importante que as pessoas completem os ciclos de vacinação disponíveis, de acordo com cada faixa etária. Os reforços fortalecem a proteção contra o vírus e as variantes existentes. Com o ciclo vacinal completo e nos prazos recomendados, as pessoas estarão com um maior nível de proteção.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Para as crianças a partir dos 3 anos de idade, a terceira dose, que é a dose de reforço, é recomendada para quem iniciou o esquema primário (básico) completo, ou seja, D1 e D2 com a vacina Coronavac, e poderão ir aos serviços de saúde fazer o reforço com o imunizante Pfizer Baby.

As crianças de 5 a 11 anos devem receber uma dose de reforço quatro meses após a segunda dose. A vacina aplicada nesta faixa etária é a Pfizer pediátrica. Para os demais grupos, a campanha segue normalmente, com a aplicação da 1ª e 2ª doses e, ainda, a oferta das duas doses de reforço que são a 3ª e 4ª doses, ofertadas de acordo com a programação vacinal e com a faixa etária divulgada pela Prefeitura de João Pessoa.

Agendamento – O Disque Vacina funciona de segunda a sexta-feira pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371 e continua agendando a imunização apenas de crianças com comorbidades e acamadas – restritas aos leitos.

Documentação para crianças – No momento da vacinação é necessário apresentar um documento oficial ou certidão de nascimento da criança e cartão SUS.

Locais para vacinação em João Pessoa segunda-feira (13):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Vacinação Domiciliar

–Exclusivamente para crianças com comorbidades e restritas ao leito – acamadas

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 ou 3212-3371

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.