Segurança viária

Equipes da Semob-JP darão apoio a eventos e urgências de trânsito durante o final de semana

10/03/2023 | 16:00 | 60

Para garantir a segurança viária da população e o ordenamento do fluxo pela cidade durante a realização de dois eventos neste sábado (11), as equipes operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) estarão empenhadas no monitoramento e no disciplinamento do trânsito. Para esse trabalho, foram escalados 15 agentes de mobilidade.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP, este trabalho é essencial tanto para quem participa dos eventos, quanto para quem circula nas imediações de onde estes ocorrerão. “É por isso que sempre orientamos os organizadores a nos acionarem com antecedência, protocolando o pedido antes, para que possamos dar este suporte no dia em que os eventos vão ocorrer. Além disso, nossos agentes de mobilidade também se manterão em alerta para qualquer urgência de trânsito que venha a acontecer”, ressaltou.

Jipeata – Às 8h, no Parque Solon de Lucena (Lagoa), será iniciada a concentração para realização de uma “Jipeata’, carreata para incentivar a doação de sangue com participação de pelo menos 30 carros. A partir das 9h30, os condutores sairão contornando a Lagoa pela Rua Diogo Velho e dobrarão a esquerda na Avenida Pedro II, por onde continuarão por cerca de 2 quilômetros até o Hemocentro da Paraíba.

Night Challerger – Já a partir das 16h ocorrerá a Night Challerger, com largada e chegada na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. Os atletas que participarão da competição de ciclismo transitarão pela PB-008, passando pelo Seixas, Penha, Costa do Sol até chegarem ao Centro de Convenções.

Durante este evento, as duas faixas de rolamento estarão sendo usadas pelos atletas e os condutores de veículos motorizados, ou seja, as demais pessoas que passam pelo trecho, deverão seguir atrás do comboio ou pelo acostamento, sob orientação dos agentes de trânsito.

Urgências de trânsito – Vale ressaltar que além do apoio aos eventos previsto na cidade, os agentes de mobilidade da Semob-JP seguirão, durante todo o final de semana, de plantão e à disposição da população para qualquer urgência de trânsito, entre às 5h e 00h. Caso precise, a população deve acionar uma equipe através do disk 118 ou pelo WhatsApp (83) 9 8760-2134.