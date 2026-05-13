Meu sonho é a Libertadores

O atacante Hulk realizou nessa terça-feira (12) o primeiro treino no CT Carlos Castilho, do Fluminense. Anunciado no último dia 5 de maio, o paraibano teve o primeiro contato com os novos companheiros, que estavam concentrados para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, contra o Operário-PR. O duelo terminou com classificação e vitória tricolor por 2 a 1.

O camisa 7 passou por uma bateria de exames, acompanhado pelo departamento de fisiologia do clube, realizou uma atividade na academia e finalizou com uma corrida no gramado. Nesta quarta-feira (13), o ex-Atlético-MG se junta ao grupo na reapresentação visando ao confronto contra o São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Hulk durante avaliação física no CT do Fluminense. (Foto: Lucas Merçon / FFC)

Lembrando que Hulk só poderá entrar em campo com as cores do Tricolor após a pausa para a Copa do Mundo, quando a janela de transferências será reaberta. O coordenador de performance e ciência do futebol profissional do Fluminense, Juliano Spineti, deu detalhes dos trabalhos que estão sendo feitos com o atacante.

“A ideia é chegar a um diagnóstico inicial da força e da função dele, do histórico de lesão. Fizemos um check-up global, tanto na parte morfológica, relação de componente de gordura e componente muscular, testes bioquímicos, avaliação de movimentos e análise de força. A gente projeta um plano de treinos específico caso haja necessidade de alguma correção específica, para ele ter um resultado favorável de desempenho físico e protetor para lesão muscular, para passar para a comissão técnica o perfil dele de força, de potência e de resistência”, explicou.

Germán Cano e Hulk durante encontro no CT do Fluminense. (Foto: Lucas Merçon / FFC)

Em sua chegada ao clube carioca, Hulk, que completará 40 anos em julho, destacou os principais motivos que o fizeram escolher esse novo desafio para a carreira.

“Venho com essa fome de continuar ganhando e vencendo. Muitos falam da minha idade, mas venho com aquela fome do menino que assinou o primeiro contrato com 18 anos de idade. Meu sonho é conquistar uma Libertadores, temos plantel para isso, é uma equipe muito bem montada. Venho querendo agregar algo diferente para unir forças e, se Deus quiser, ganhar títulos importantes”, projetou o atacante.

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