Apresentações culturais dos usuários dos CAPS de João Pessoa marcam Semana de Luta Antimanicomial

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, nesta quarta-feira (13), uma ação cultural com apresentações dos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que compõem a rede de saúde da Capital . A intervenção cultural marca a programação desenvolvida pelos serviços de saúde mental em alusão a Semana de Luta Antimanicomial.

“Ter essas pessoas aqui na sede, desenvolvendo uma atividade como esta é muito importante para nós que fazemos a Rede Municipal de Saúde, mas também para eles, uma oportunidade de sair do serviço e mostrar seus talentos e desmitificar todo o preconceito que envolve essas pessoas, reforçando a importância da luta antimanicomial, que foca na pessoa, nas políticas públicas e no cuidado integral”, destaca a diretora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Rosselle Leite.

A ação teve como tema ‘Tecendo Liberdade’ e contou com exposição de fotografias, quadros, artesanato, livros e outras expressões artísticas produzidas pelos pacientes dos CAPS durante as oficinas. O psicólogo do Caps Gutemberg Botelho, Valdetrudes Ferreira, explica que a arte é um viés de trabalho fundamental utilizado pelos serviços.

“A produção artística é forma de expressão para essas pessoas, ali eles colocam suas emoções, que muitas vezes não conseguem expressar em palavras, o que os alivia naquele momento e os permite revisitar essa vivência depois para entender o que causou aquilo e como lidar com aquela situação. Com as produções artísticas esses usuários se sentem vistos para além de um CID e valorizados enquanto pessoas”, destaca o psicólogo.

Durante a manhã, foram realizadas apresentações musicais do grupo Passageiro 22, composto por usuários do Caps Gutemberg Botelho que trouxe composições próprias; música voz e violão pelo usuário Rangel e corneta por Alcileno, ambos do CAPS Caminhar; e declamação de poesias compostas pelos usuários do CAPS AD.

A atividade foi promovida pela Gerência de Saúde Mental em parceria com a Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e contou com a participação dos usuários e seus familiares, além dos profissionais dos serviços e da sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Dona Maria de Fátima Correia foi prestigiar a filha, Aline Maria, em sua apresentação pelo grupo Passageiro 22. “Estou muito emocionada, é a primeira vez que a vejo se apresentando assim, foi uma surpresa para ela também, estou muito feliz pois sabemos o quanto isso é importante para ela”, relatou a mãe.

Como parte da programação do evento, também foi ofertado práticas integrativas como auricoloterapia e aromaterapia.