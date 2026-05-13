Gestão de São José do Seridó adquiriu 11 Tablets dando mais qualidade e modernização ao Ponto Eletrônico

A Prefeitura de São José do Seridó deu mais um importante passo rumo à modernização dos serviços públicos municipais. A gestão adquiriu 11 novos tablets que serão utilizados na ampliação e modernização do sistema de Ponto Eletrônico dos servidores municipais.





Com a nova tecnologia, o registro de frequência passará a ser realizado por meio de reconhecimento facial, proporcionando mais praticidade, agilidade e segurança no controle de acesso dos colaboradores. A mudança surge como solução para uma dificuldade enfrentada por diversos servidores, que já não conseguiam realizar o registro biométrico tradicional devido ao desgaste das digitais.





Os equipamentos já foram devidamente tombados e o diretor de Tecnologia e Inovação, Railson Abreu, iniciará o planejamento para instalação dos dispositivos nas unidades municipais.





A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inovação tecnológica e a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos servidores públicos. Além de garantir mais eficiência no registro de ponto, o novo sistema trará maior confiabilidade às informações, fortalecendo a segurança e a transparência na gestão administrativa.





O prefeito Jackson Dantas destaca que o investimento representa mais uma conquista voltada à valorização dos servidores e à modernização da máquina pública, acompanhando as transformações tecnológicas e proporcionando melhores condições de trabalho em todos os setores do município.