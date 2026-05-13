Após chuvas, prefeitura de Rio Tinto emite alerta para moradores deixarem áreas de risco

Reprodução / Prefeitura de Rio Tinto

A Prefeitura de Rio Tinto, município da Região Metropolitana de João Pessoa, emitiu um alerta para que moradores de áreas ribeirinhas deixem as casas de forma preventiva por causa das chuvas registradas nesta quarta-feira (13). Segundo a gestão municipal, o nível da água do rio Mamanguape subiu ao longo do dia e deixou algumas comunidades ilhadas.

Equipes da Defesa Civil Municipal realizam diligências em pontos considerados críticos para orientar as famílias a saírem das residências, apesar de parte dos moradores optar por permanecer no local. Até o momento, não há registro de desalojados.

Reprodução / Prefeitura de Rio Tinto

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Além disso, como medida adicional, a prefeitura cancelou a festa da padroeira Santa Rita de Cássia, prevista para os dias 21 e 22 de maio, em razão da situação de emergência decretada após as chuvas.

Rio Tinto registrou 77 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa). A previsão é de tempestades espasas na região, até o próximo domingo (17).

A prefeitura informou que já está com locais de alojamento preparados para receber famílias que, por ventura, precisem ser deslocadas das áreas de risco.