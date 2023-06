Força-tarefa

Prefeitura intensifica ações assistenciais às famílias em área de risco atingidas pelas chuvas com refeições e aluguel social

10/06/2023 | 12:00 | 51

A Prefeitura intensificou as ações assistenciais para amenizar os efeitos provocados pelas fortes chuvas registradas nesta sexta-feira em áreas ribeirinhas. As secretarias que compõe a Operação Inverno foram acionadas pelo Sistema de Defesa Civil da Capital. Dentre os serviços oferecidos, as famílias assistidas estão recebendo café da manhã, almoço, jantar e lanche, além de água potável.

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) estão mobilizadas e prestando toda a assistência necessária aos moradores nas comunidades São Rafael e Padre Hildon Bandeira, onde foram identificados imóveis em risco potencial pela Defesa Civil do município.

Para garantir a segurança e integridade das pessoas, a prefeitura orienta os moradores dessas localidades a desocuparem seus imóveis e utilizarem o aluguel social disponibilizado pelo programa João Pessoa Sustentável. Apesar das ações de conscientização, alguns moradores ainda resistem à ideia e não aderiram ao benefício.

A secretária Norma Gouveia disse que todas essas famílias estão cadastradas no programa João Pessoa Sustentável e ainda não foram para o aluguel social disponibilizado pela prefeitura por opção de não saírem da área onde moram. Ela reforçou a importância desses moradores atenderem ao chamado da prefeitura para evitar quaisquer danos. “Estamos disponibilizando toda a assistência necessária, oferecendo alimentação, distribuindo cestas básicas e garantindo o aluguel de um imóvel escolhido pelos próprios moradores. Infelizmente alguns não acionaram o Programa por opção de não deixarem os locais onde moram atualmente”, disse.

A coordenadora de Aspectos Sociais do Programa João Pessoa Sustentável, Joelma Medeiros, disse que os assistidos com a iniciativa têm direito a uma ajuda de custo no valor de R$ 500 pelo prazo de 24 meses para o aluguel do imóvel escolhido, enquanto as moradias que estão sendo construídas pela prefeitura ficam prontas.

Joelma ressaltou que a Prefeitura já iniciou a construção de conjuntos habitacionais para promover o reassentamento dessas famílias que hoje ocupam oito comunidades construídas em áreas consideradas com potencial risco eminente. “A prefeitura acompanha essas famílias e disponibiliza atendimento para acolher essas famílias em imóveis escolhidos por elas, através do aluguel social, enquanto que os conjuntos habitacionais com a construção já iniciada, ficam prontos”, disse.

Famílias são assistidas – Nas áreas atingidas foi realizada entrega de refeições, cestas básicas, lanches e água potável a cerca de 30 famílias. Neste sábado (10), a Sedes foi acionada, já que o nível da água na comunidade São Rafael ainda não havia baixado. No local, foi promovido um café da manhã com a comunidade, que também receberá almoço, lanche e jantar.

A Defesa Civil está de prontidão para qualquer eventualidade, mas graças ao trabalho preventivo e agilidade nos atendimentos, nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada. Outras secretarias também estão em alerta para prestar apoio, caso necessário.

Como aderir ao aluguel social -O aluguel social é disponibilizado pelo programa João Pessoa Sustentável e oferece uma ajuda de custo no valor de R$ 500, por 24 meses. Para aderir, basta entrar em contato com a Defesa Civil que faz todo o encaminhamento para a liberação do benefício junto à Sedes.

O Programa João Pessoa Sustentável também possui quatro escritórios dentro das próprias comunidades, onde os moradores são assistidos e podem esclarecer dúvidas.