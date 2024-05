Aluno do projeto Campeões do Amanhã conquista 2º lugar em Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu

Mais um capítulo histórico foi escrito no esporte de João Pessoa, durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, disputado na cidade de Barueri-SP, no fim de abril. O feito foi protagonizado pelo atleta do projeto Campeões do Amanhã, Ivanildo Medeiros ‘Segundo’, que ficou na segunda posição da disputa da categoria leve-juvenil faixa branca. Na manhã desta segunda-feira (6), ele foi recebido pelo secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

A conquista foi a primeira em nível nacional da categoria esportiva, que integra as modalidades do programa municipal gerenciado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), onde são oferecidas aulas gratuitas para crianças e adolescentes de João Pessoa, entre 8 e 15 anos.

“Estamos bem felizes em poder participar dessa conquista, principalmente pelo trabalho de preparação que é realizado no Campeões do Amanhã. Esse resultado é muito importante para o grupo que já tem dado uma excelente resposta para além do social, o que fortalece cada vez mais os professores, alunos e pais. Estamos no caminho certo”, destacou Kaio Márcio.

O jovem atleta já iniciou a preparação para as disputas do Fortaleza International Open 2024, que é organizado pela Federação Internacional de Jiu-jitsu, no mês de junho. A competição será mais uma oportunidade para quem sabe, agora, o jovem de apenas 16 anos, que é aluno do Centro de Referência de Juventude (CRJ) de Mangabeira, subir no lugar mais alto do pódio.

“Faltou um pequeno detalhe e acabei cometendo um erro, mas que faz parte da aprendizagem. Vou estar mais forte na próxima e quero poder chegar na disputa para me redimir e, assim, conquistar o primeiro lugar. Tudo no esporte é um processo natural, e com treino eu vou alcançar esse objetivo”, explicou Ivanildo Medeiros, atleta do Campeões do Amanhã.

Atualmente, o esporte é praticado por 420 alunos e com uma média de 2.100 atendimentos por semana. Segundo o coordenador da modalidade, João Luiz Petch, o resultado de Ivanildo demonstra o potencial dos lutadores que participam dos treinos, e aumenta a responsabilidade para os próximos desafios. “Em junho iremos viajar com aproximadamente 30 crianças para confrontos nacionais, e tenho certeza que iremos trazer um resultado bem positivo para João Pessoa”, comentou.

Aulas de Jiu-jitsu (locais):

Unipê – Água Fria

Nas terças e quintas-feiras: das 16h às 18h

Centro de Referência da Juventude (CRJ) – Alto do Mateus

Nas terças e quintas-feiras: das 8h às 10h e das 18h às 19h30

Centro de Referência da Juventude (CRJ) – Mangabeira

De segunda a sexta-feira: das 18h às 22h

Aulas de Parajiu-jitsu:

Centro de Referência da Juventude (CRJ) – Valentina

Nas segundas, quartas e sextas-feiras: das 16h às 18h

Campeões do Amanhã – Além do parajiu-jitsu e jiu-jitsu, o Campeões do Amanhã contempla mais outras 17 modalidades esportivas: basquete, futsal, polo aquático, triathlon, judô, capoeira, futebol, voleibol, vôlei de areia, ginástica rítmica, tênis, beach tennis, handebol, canoagem olímpica e oceânica.