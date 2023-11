Divulgada lista das inscrições homologadas para etapa municipal do Festival Code

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, na tarde desta quarta-feira (15),a lista das equipes que irão participar do Festival de Aplicativos Code. Foram homologadas nesta etapa 225 equipes, que estão aptas para participar da próxima etapa, a municipal, que acontecerá por meio de votação eletrônica na página do evento. O total de inscritos nesta primeira etapa foi de 288 equipes. Confira a relação das inscrições homologadas no link.

O Festival é uma das ações da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece de 23 a 25 de novembro no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com entrada gratuita para todos os públicos. Os eventos são realizados em uma parceria das Secretarias de Ciência e Tecnologia (Secitec) e de Educação e Cultura (Sedec).

Após a homologação, as equipes inscritas passam por novo processo de votação, no período de 18 a 22 de novembro. A coordenação do Festival explicou que os votos da etapa escolar não contarão para a nova fase da competição. A final acontecerá no dia 23 de novembro e a solenidade de premiação no dia 25, durante a 20ª SNCT.

“Este evento tem o objetivo de promover a criatividade dos alunos integrantes do projeto através da construção de aplicativos para dispositivos Android1 na plataforma MIT App Inventor2”, ressaltou o secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos.

Na etapa escolar, serão concedidos certificados de participação para todas as equipes que tiveram suas inscrições homologadas. Já na etapa municipal, serão concedidos prêmios aos três projetos mais votados. A premiação será de R$5 mil para cada uma das equipes vencedoras.

Novo cronograma:

Dia 18 – Divulgação das equipes finalistas;

Dia 18 a 21– Período de votação aberta;

Dia 22 – Divulgação dos finalistas;

Dia 25 – Premiação das equipes vencedoras.