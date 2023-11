Marcha da Negritude Unificada da Paraíba acontece nesta sexta-feira com o apoio da Prefeitura

A Prefeitura de João Pessoa está apoiando a realização da 5ª Marcha da Negritude Unificada da Paraíba 2023, que traz o tema ‘Marchamos por Reparação e Equidade Racial’. A ação, alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro, acontece nesta sexta-feira (17), a partir das 9h, no Parque Solon de Lucena.

“Para nós, da Funjope e da Prefeitura, é muito importante participar, se envolver e acolher o projeto da Marcha da Negritude, porque, primeiro, trata-se de uma política afirmativa da valorização das identidades dos povos negros. O prefeito Cícero Lucena tem um compromisso muito grande com a inclusão social e étnica, e a Funjope dá essa colaboração tendo a ciência de que é um trabalho de todo o governo municipal”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que foram realizadas reuniões, tendo todo um trabalho e envolvimento do próprio vice-prefeito Leo Bezerra e do prefeito na valorização e no esforço de dar visibilidade às questões da negritude, e reforça que a Prefeitura não poderia se ausentar nesse momento.

“Este é o terceiro ano em que damos apoio à Marcha da Negritude e outras ações afirmativas no Mês da Consciência Negra, como a Feira de Artistas Pretas e Pretos e o Prêmio João Balula. Em todos os nossos editais, nós fazemos questão de garantir a presença de pretas e pretos com cotas. Nós temos uma política de valorização do povo negro e é fundamental fazer esse momento de celebração”, acrescenta.

Marli Soares, coordenadora executiva da Marcha da Negritude, ressalta a importância do apoio da Prefeitura de João Pessoa. “A marcha tem o objetivo de promover a luta contra o racismo estrutural e institucional. Por isso, estamos trabalhando junto com a Prefeitura. Além disso, queremos chamar a atenção da sociedade neste mês de novembro, dar visibilidade à nossa história, nossa cultura, nossa identidade e a Funjope vem nos fortalecendo nessa luta. Esperamos que o povo venha para a rua”, declarou.

Programação – As atividades começam às 9h, no Parque Solon de Lucena, com a Feira de Artistas Pretas e Pretos da Paraíba. Às 14h, a concentração será em frente ao Teatro Santa Roza, com a presença do Maracatu Quilombo Nagô e um cortejo que segue até a Lagoa, onde haverá uma série de shows. Bianca Costa e Banda Alumiô, MC Negrão, Grupo Abadá Capoeira, Di Góes, Slam Paraíba, DJ Griô e Joterry MC vão animar o público.