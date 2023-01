Caio Vieira comemora momento do Treze e espera grande exibição do Galo contra o CSP

Compartilhe















O Treze vive um momento especial no Campeonato Paraibano Betino de 2023. Em cinco jogos até aqui, o Galo da Borborema venceu três, empatou um e foi derrotado no outro. O desempenho até aqui consagrou o Alvinegro de Campina Grande como o novo líder da competição estadual. E quem reconhece essa boa fase vivida pelos lados do Presidente Vargas é o atacante Caio Vieira. Para ele, o período é positivo, não somente coletivamente, mas também individualmente. E para o clube seguir nessa toada, o jogador já tem projetado o confronto diante do CSP.

O centroavante tem sido um dos grandes nomes do Treze até aqui neste Campeonato Paraibano de 2023. Caio Vieira e Yamada, juntos, são os principais artilheiros do Galo da Borborema na competição estadual, com dois gols cada. O atacante acredita que tem feito uma boa exibição no estadual e que espera continuar em boa fase nas próximas rodadas.

Acredito que venho desempenhando bem o meu papel. Venho suprindo com outras qualidades: pressionando o setor defensivo do adversário e movimentação para finalizar, que acredito ser minha melhor característica”, disse.

Caio Vieira analisou o desempenho do Treze nos últimos jogos e acredita que o Galo da Borborema tem se entrosado a cada rodada. Para ele, o nível apresentado é positivo e o clube espera fazer uma grande exibição diante do CSP.

A equipe está se entrosando e se comportando bem. Acredito que estamos fazendo bons jogos. Acredito que vamos desempenhar bem e fazer um grande jogo no domingo”, concluiu.

A bola rola para Treze e CSP no próximo sábado, às 16h, no Estádio Amigão, em partida válida pela rodada #6 do Campeonato Paraibano.

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

