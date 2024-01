onde assistir, horário e escalações pela Pré-Copa do Nordeste 2024

Vai ser dado o pontapé inicial na temporada 2024 do futebol nacional, e Botafogo-PB x Jacuipense, pela Pré-Copa do Nordeste, será o primeiro jogo oficial disputado na Paraíba. A partida acontecerá no dia 7 de janeiro, a partir das 19h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Mandante da partida, o Botafogo-PB vem de mais uma tentativa frustrada de conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o Belo chegou ao quadrangular final da Terceirona, mas amargou a pior campanha entre os oito times da fase decisiva da competição. A Pré-Copa do Nordeste será a primeira das três competições que o Alvinegro tem garantidas no seu calendário, que ainda conta com o Campeonato Paraibano e a Série C.

Do outro lado, a Jacuipense vem do seu segundo vice-campeonato consecutivo no Campeonato Baiano. Além disso, o Leão do Sisal amargou a pior campanha do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Para 2024, além da Pré-Copa do Nordeste, a equipe baiana disputará o estadual, a Copa do Brasil e a 4ª divisão nacional.

Transmissão de Botafogo-PB x Jacuipense

Onde assistir ao vivo: a plataforma de streaming Nosso Futebol transmitirá Botafogo-PB x Jacuipense;

pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Jacuipense ficarão por conta da CBN;

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Dia, hora e local

Dia: 07/01

Hora: 19h

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Botafogo-PB se apresentou já no primeiro dia do ano. Mesmo com a manhã liberada para descanso, o grupo botafoguense treinou à tarde no CT da Maravilha do Contorno.

O Botafogo-PB abriu a venda de ingressos para o jogo contra a Jacuipense. Os preços variam entre R$15 e R$120.

Setor Sol

Meia: R$15;

Social: R$ 15 + 1kg de alimento;

Inteira: R$30;

Online: R$15.

Setor Sombra

Meia: R$30;

Social: R$30 + 1kg de alimento;

Inteira: R$60;

Online: R$30

Cadeiras

Meia: R$60;

Social: R$60 + 1kg de alimento;

Inteira: R$120;

Online: R$60.

