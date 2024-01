Flamengo divulga camisa com site de apostas paraibano como patrocinador master

O Flamengo divulgou nesta terça-feira a camisa principal com o novo patrocinador master para 2024. O site de apostas paraibano, a Pixbet, passa a estampar a sua marca na parte principal da camisa rubro-negra.

Flamengo vai ter patrocínio master de site de apostas paraibano

O acordo entre Flamengo e Pixbet foi firmado num valor recorde. Por 170 milhões, a empresa paraibana vai ter a sua marca estampada na camisa rubro-negra por dois anos.

Na semana passada, o acordo foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube carioca.

“A Pixbet é uma grande parceira desde 2022 e agora traz um investimento ainda maior para o Flamengo. Este é um contrato muito importante para o clube e para o parceirto”, declarou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Rubro-Negro, em entrevista ao site oficial.

Com isso, o BRB (Banco de Brasília), que vinha ocupando o espaço master, vai ocupar o espaço na omoplata, justamente o local que a Pixbet tinha a sua marca estampada até 2023.

Com as mudanças e aumentos de patrocínios, a camisa do Flamengo passa a valer R$ 225,8 milhões por ano. Veja os valores abaixo:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

R$ 85 milhões/ano Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

R$ 69 milhões/ano BRB (omoplata): R$ 6,2 milhões

R$ 6,2 milhões Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

R$ 21,5 milhões/ano SIL (manga): R$ 12 milhões

R$ 12 milhões ABC (short): R$ 7,1 milhões

R$ 7,1 milhões Tim (número): R$ 5 milhões

R$ 5 milhões Assistant card (barra traseira): R$ 20 milhões

