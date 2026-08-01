Convenção do MDB define chapa para Assembleia Legislativa da Paraíba; VEJA QUEM SÃO

divulgação/MDB

O MDB da Paraíba oficializou, nesta sexta-feira (31), durante convenção partidária, a nominata de candidatos que disputarão vagas na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) nas eleições deste ano. O ato integra a etapa cartorial do processo de registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

Entre os nomes homologados estão os deputados estaduais Caio Roberto, Camila Toscano, Fábio Ramalho, Felipe Leitão, Hervázio Bezerra, Sargento Rui e Tovar Correia Lima, que buscam a reeleição.

A chapa também é composta por Ana Cláudia Vital, esposa do senador e presidente estadual do MDB, Veneziano Vital do Rêgo; o ex-prefeito de Cabedelo Victor Casteliano; Professor Francisco, Larúcia Sá, Dinho, Pastor Isaac, Jaci Guimarães, Tereza Carneiro, Zé do Mutirão, Nosman, Subtenente Crispim e Joallisson.

Durante a convenção, o partido também anunciou a ex-secretária executiva de Saúde de João Pessoa, Janine Lucena, como primeira suplente da candidatura de Veneziano ao Senado. Janine é filha do ex-prefeito de João Pessoa e pré-candidato ao Governo da Paraíba pelo MDB, Cícero Lucena, e da ex-vice-governadora da Paraíba, Lauremília Lucena.

O MDB não lançará candidatos à Câmara dos Deputados. A decisão faz parte de um acordo político firmado com o PSD, que, por sua vez, abriu mão de apresentar uma chapa para a disputa à Assembleia Legislativa.

Convenção festiva dia 5 de agosto

Apesar da realização da convenção cartorial nesta sexta-feira, o MDB mantém para a próxima quarta-feira (5) a convenção festiva conjunta com o PSD, na Domus Hall.

No evento, serão homologadas as candidaturas da chapa majoritária, formada por Cícero Lucena, na disputa pelo Governo da Paraíba; Diogo Cunha Lima (PSD), como candidato a vice-governador; e André Gadelha e Veneziano Vital do Rêgo, candidatos às duas vagas em disputa para o Senado Federal.