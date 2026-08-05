Samu de João Pessoa promove formação em primeiros socorros com profissionais da educação infantil

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), por meio do seu Núcleo de Educação Permanente (NEP), promoveu, na tarde desta sexta-feira (31), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, uma formação sobre primeiros socorros destinada aos profissionais de três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

No total, participaram da atividade os profissionais dos CMEIs Maria da Luz e Diotilia Guedes, no Centro, e do CMEI Ricardo Brindeiro, localizado no Alto do Mateus. Ao todo, 75 profissionais receberam a formação em primeiros socorros promovida pelo Samu-JP.

“Uma formação como essa é muito importante para nós, enquanto educadores, que lidamos todos os dias com crianças de zero a cinco anos e 11 meses, onde passamos por diversas situações. E nós, profissionais da Educação, estando preparados para passar por um momento de urgência ou emergência, ficamos mais tranquilos e atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, ainda mais com crianças de berçário, a partir de um ano de idade”, destacou Kalyne Gomes, gestora do CMEI Ricardo Brindeiro.

Para o enfermeiro Ricardo Leite, coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu Regional de João Pessoa, é extremamente importante levar essa formação ao conhecimento dos profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil por, justamente, fazer saber como proceder em casos de urgência ou emergência que possam surgir nesses ambientes.

“Estamos levando essa formação, como forma de treinamento, aos profissionais das escolas públicas de João Pessoa, sendo que, nesta primeira fase, daremos ênfase a quem trabalha com crianças. Neste momento, abordaremos toda a parte de reanimação cardiopulmonar em adulto, criança e bebê, desengasgo, desmaio, convulsão, intoxicação, além do que devemos fazer em casos de queimaduras e várias outras temáticas”, acrescentou o profissional do Samu-JP.

Formação amparada em Lei – A Lei Federal nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, é uma norma brasileira que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de escolas e creches públicas e privadas de educação básica, além de espaços de recreação infantil.