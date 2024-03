Saiba quais os locais e quem pode tomar a vacina contra a dengue na Capital

Desde quando começou a campanha de vacinação contra a dengue, a Prefeitura de João Pessoa já vacinou 11.510 pessoas com a primeira dose do imunizante. A vacina é uma importante aliada no combate ao vírus e é destinada às crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 14 anos, com o objetivo de reduzir o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença.

Além da vacinação, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos espaços públicos e dentro das residências é fundamental e um outro cuidado que continua sendo prioritário é o uso do repelente. “Temos feito um trabalho intensivo de chamamento e alerta desse público específico. Contamos com a compreensão e parceria dos pais e responsáveis para que leve essa criança ou adolescente a uma sala de vacina e inicie o esquema de proteção contra o vírus da dengue”, alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Onde se vacinar – As doses Qdenga e todos os outros imunizantes contemplados no Programa Nacional de Imunização estão disponíveis nas salas de vacina da rede municipal, localizados nas unidades de saúde da família (USFs), Centro Municipal de Imunização e nas policlínicas municipais.

Já os três pontos móveis, localizados no Shopping Sul, Home Center Ferreira Costa e Shopping Tambiá, funcionam de segunda a sábado, atendendo exclusivamente os grupos prioritários para tomar as doses que protegem contra Influenza.

Casos em João Pessoa – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já notificou 2.787 casos de arboviroses este ano. Só no mês de janeiro, foram 574 casos notificados, enquanto em fevereiro foram 1.419 notificações. Já em março, foram notificados 794 casos até esta quarta-feira (20).

Entre esses casos, está o óbito de uma criança de 1 ano e 4 meses de idade, vítima de chikungunya. O óbito estava sob investigação e foi confirmado, nesta terça-feira, através do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Documentação – Para vacinação contra a dengue, basta o usuário levar a caderneta de vacinação e um documento oficial. Para Influenza e Covid-19, é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (21):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Apenas ofertando a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas ofertando a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas ofertando a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas WhatsApp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)