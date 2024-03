ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2024, HOJE (20/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Vila Nova x Goiás é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (20/03) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Vila como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.

Vila Nova x Goiás: Horário e Escalações das Quartas de Final da Copa Verde

Dois dos principais clubes do estado de Goiás, Vila Nova e Goiás, se preparam para um confronto emocionante nas quartas de final da Copa Verde. A partida promete ser um verdadeiro espetáculo de futebol, com ambos os times buscando avançar na competição e conquistar um lugar nas semifinais.

O jogo entre Vila Nova e Goiás está marcado para acontecer no dia 20/03 com início previsto para as 20hs

Ambos os times vêm se preparando intensamente para este importante duelo, buscando a melhor formação e estratégia para superar o adversário e seguir adiante na Copa Verde. Os jogadores estão motivados e determinados a dar o seu melhor em campo, proporcionando aos torcedores um espetáculo digno de um clássico goiano.

Vila Nova e Goiás têm uma longa história de rivalidade no futebol goiano, o que torna este confronto ainda mais emocionante para os torcedores de ambos os clubes. Cada partida entre essas equipes é marcada por intensidade e rivalidade, e na Copa Verde não será diferente.

Transmissão:

A partida entre Vila Nova e Goiás não será transmitida ao vivo

Espera-se um jogo equilibrado e disputado, com chances para ambos os lados. Os torcedores podem aguardar um espetáculo de futebol de alto nível, com muita emoção e lances decisivos.

O confronto entre Vila Nova e Goiás promete ser um dos pontos altos da Copa Verde, com dois grandes clubes goianos lutando por uma vaga nas semifinais. Os torcedores podem esperar uma partida emocionante e cheia de reviravoltas, com ambos os times buscando a vitória a qualquer custo.