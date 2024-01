Os maiores sucessos de 2023 serão clássicos da música popular em 2073?

Fim de ano, começo de ano – tempo de olhar para trás e ver o que foi destaque nos últimos 12 meses. Prestei atenção em muitas listas (músicas, álbuns, filmes, livros), uma delas, a das músicas que marcaram 2023. Confiram.

“Erro gostoso” (Simone Mendes) “Tá ok” (Kevin O Chris e Dennis DJ) “Nosso quadro” (Ana Castela) “Cruel summer” (Taylor Swift) “Lovezinho” (Treyce) “Chico” (Luísa Sonza) “Flowers” (Miley Cyrus) “BZRP Music Sessions #53” (Shakira e Bizarrap) “Zona de perigo” (Leo Santana) “un x100to” (Bad Bunny e Grupo Frontera)

Não sou preconceituoso. Compreendo perfeitamente que muita coisa mudou, inclusive o modo de produzir e consumir música. E é óbvio que não podemos imaginar como será daqui a 50 anos.

De qualquer maneira, vendo essa lista, me perguntei se essas músicas vão atravessar o tempo, se elas serão lembradas, por exemplo, daqui a meio século. Se elas vão conquistar o status de clássicos da música popular.

Sou de 1959. Fiz 64 anos em 2023. Tinha 14 em 1973, meio século atrás, e já era ligadíssimo em música, um consumidor voraz de discos num tempo em que as pessoas se reuniam nas casas para ouvir música.

Resolvi, então, trazer aqui na coluna um registro das músicas de 1973. Tomei como referência o segundo volume do precioso livro A Canção no Tempo, dos pesquisadores Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello.

Zuza Homem de Mello, que morreu aos 87 anos em 2020, tinha 40 em 1973. Jairo Severiano, que morreu aos 95 anos em 2022, tinha 46 em 1973. São deles os destaques musicais do ano de 1973 que posto agora.

Estácio Holy Estácio, de Luiz Melodia. Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Gostava Tanto de Você, de Edson Trindade. Ouro de Tolo, de Raul Seixas. Só Quero um Xodó, de Dominguinhos e Anastácia. Viagem, de João de Aquino e Paulo César Pinheiro. O Vira, de João Ricardo e Luli.

A Cigana e Proposta, de Roberto e Erasmo Carlos. Drama e Esse Cara, de Caetano Veloso. Metamorfose Ambulante e Mosca na Sopa, de Raul Seixas. Matita Perê, de Tom Jobim e Paulo César Pinheiro. Naquela Mesa, de Sérgio Bittencourt. Réu Confesso, de Tim Maia. Sangue Latino, de João Ricardo e Paulo Mendonça. Rosa de Hiroshima, de Gerson Conrad e Vinícius de Moraes.

Entre os sucessos nternacionais, há Daniel e Skyline Pidgeon, de Elton John e Bernie Taupin. My Love, de Paul McCartney. You Are the Sunshine of My Life, de Stevie Wonder. Killing Me Softly with His Song, de Charles Fox e Norman Gimbel. E Music and Me, de Marcellino, Larson e Fenceton.

Outras músicas de 1973 poderiam ser mencionadas a partir dos álbuns nacionais e internacionais lançados naquele ano. Mas vou me restringir ao que os pesquisadores Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello registram no livro deles.