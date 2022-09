Secretários fazem visita técnica no Parque da Criança para apresentar ações e novidades do Natal Iluminado 2022 | Prefeitura de Campina Grande – PB

Na manhã desta segunda-feira, 30, os secretários da Prefeitura de Campina Grande, visitaram o Parque da Criança para conhecer o projeto do Natal Iluminado 2022. À convite da Secretária Interina de Desenvolvimento Econômico (SEDE), Laryssa Almeida, estiveram também no local a primeira-dama de Campina Grande, Juliana Figueiredo Cunha Lima, a mãe do Prefeito, Anneliese Cunha Lima, os secretários Joab Pacheco, da Secretaria de Obras (Secob); Geraldo Nobre, da Secretaria de Serviços Urbanos (Sesuma); Vanildo Leite da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) e o Secretário Executivo de Planejamento, Tulio Duda Paz.

A visita se estendeu ao entorno do Açude Velho que receberá, este ano uma árvore de 35 metros de altura. Para o secretário Joab Pacheco esse é o momento de definir pequenos detalhes. “Discutimos algumas melhorias que vão beneficiar, não só o Natal Iluminado, mas também a estrutura existente, ampliando os benefícios para população”, acrescentou o secretário.

As tradições natalinas serão evidenciadas no projeto do Natal Iluminado. “Estamos com uma expectativa muito grande para a festa deste ano e estamos preparando tudo com muito carinho para a população campinense, mas sem esquecer do turista que nos visita e que terá uma experiência diferente. Daremos uma atenção especial ao verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, e todos os pontos terão algo alusivo à essa data tão importante”, disse a primeira-dama, Juliana Fiqueiredo Cunha Lima.

Ao todo serão 32 pontos de iluminação espalhados pelas principais ruas da cidade, praças, vias de acesso, entradas e pelos distritos como Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista.

“Nós queremos que Campina Grande seja a cidade que promova o Melhor Natal do Nordeste, e para isso, esforços não estão sendo poupados. Será um grande evento com a valorização das tradições aliada com a tecnologia. O Natal Iluminado 2022 vai proporcionar grandes momentos à população mas também aos turistas que visitam a nossa cidade nessa época do ano. Já estamos recebendo pedidos de programação de agências de viagens de outros estados. Isso só demonstra que o Natal Iluminado vai aquecer a nossa economia e colocar Campina na rota do turismo natalino do país.”, explicou a secretária Laryssa Almeida.

Parque da Criança

Neste ano, a novidade é a adesão do Parque da Criança, dentro do layout do Natal Iluminado com programação e decoração especial, além de atrações culturais que estão sendo planejadas pela Secult. Toda a programação será divulgada em evento oficial.

