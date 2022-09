Saúde e assistência social

Caravana do Cuidar realiza mais uma edição no bairro Jacarapé

30/09/2022 | 20:00 | 17

Moradores do bairro Jacarapé, na Zona Sul da Capital, recebem mais uma vez a roda de ações ofertada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). Foram ofertados serviços de assistência social, empregabilidade, saúde e direito do consumidor, além de cultura e atividade física.

A Caravana do Cuidar é um projeto itinerante que leva diversos serviços à população, tendo como foco principalmente os bairros mais afastados. Felipe Gonçalves, um dos beneficiados pela ação, elogiou a iniciativa. “Acho muito importante essa ação, tendo em vista a dificuldade que a gente tem de acesso aos serviços, pois o transporte é difícil para essa área. É a segunda vez que tem essa ação aqui e eu acho importantíssimo. Parabenizo toda a equipe por esse serviço”, comentou.

Atendimentos – A passagem da Caravana por Jacarapé resultou em 49 atendimentos, sendo 11 aferições de pressão arterial; 17 testes rápidos de ists; 12 vacinas contra Covid-19; 12 vacinas de rotina; 30 atendimentos médicos; 12 testes rápidos de glicemia; 11 atendimentos de auriculoterapia e 16 de ventosaterapia; 9 de massagem; 12 atendimentos odontológicos; 12 testes de biopedancia; 10 cadastros no Programa Acessuas Trabalho; 3 no CRAS; 15 cadastros no CadÚnico; 4 registros no Procon-JP; e 15 na Ouvidoria Municipal.

O maior número de atendimentos foi registrado nos serviços de saúde e umas das moradoras atendidas foi Lucilene Silvino. “Eu vim com meu filho atrás de atendimento médico, tanto para mim quanto para ele. Eu peguei um encaminhamento para um exame e vou atualizar a carteira de vacinação dele, além de aproveitar para tomar a minha quarta dose. Não temos ainda um unidade de saúde aqui no bairro, então essa oportunidade foi muito bem-vinda”, falou.