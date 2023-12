Prefeitura de João Pessoa fecha o ano com investimentos de cerca de R$ 4 milhões na causa animal

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), investiu mais de R$ 3,9 milhões em ações e equipamentos que estão beneficiando a causa animal, como o Castramóvel, a Clínica do Pet, o programa Banco de Ração e ainda a construção do primeiro hospital público veterinário da Capital.

O prefeito Cícero Lucena destacou o compromisso desde o primeiro momento da gestão nos esforços para a criação de equipamentos e serviços para atender a demanda dos cuidados com a causa animal na cidade de João Pessoa. “Chegamos ao final deste ano muito felizes com os resultados alcançados com a implantação da primeira clínica veterinária, do Castramóvel e do Banco de Ração para garantir a segurança alimentar desses animais que contribuem de maneira significativa com o bem-estar das pessoas que os adotam. Quando acolhemos bem os pets levamos benefícios diretos na qualidade de vida das pessoas também, nos aspectos emocionais, psicológicos e até físicos”, comentou.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a gestão tem inovado, oferecendo, além dos equipamentos, diversos serviços que promovem a qualidade de vida tanto dos animais quanto das pessoas. “Quando cuidamos dos nossos animais, estamos cuidando também das pessoas, evitando zoonoses, evitando a super população de animais em situação de rua. Nossos serviços são de excelência e temos muito orgulho em ser a gestão pública que mais investiu nas ações em benefício da causa animal”, concluiu.

Castramóvel – Uma das primeiras ações da Prefeitura foi a compra do equipamento Castramóvel, que custou R$ 196.000,00. Desse valor R$ 140.000,00 foram provenientes de emenda parlamentar, da deputada federal Edna Henrique (Republicanos) e R$ 50.000,00 contrapartida da Prefeitura. Entregue à população em setembro de 2022, o Castramóvel foi montado no formato de trailer, com espaço para sedação, cirurgia e repouso dos animais, promovendo cirurgias de castração. Desde que foi inaugurado o Castramóvel realizou aproximadamente 2.500 procedimentos em cães e gatos.

Clínica do Pet – Entregue em abril deste ano, a Clínica do Pet é uma antiga reivindicação da população de João Pessoa, que tem à disposição um serviço de excelência para os animais de estimação. São ofertados diversos serviços, como exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem, além das consultas e cirurgias.

A Clínica dispõe de médicos veterinários de segunda a sexta-feira, tanto na clínica médica como na cirúrgica e também de ortopedia, conforme escala. Foram investidos na Clínica, em 2023, R$ 3.451.886,54.

Cadastro de protetoras- Os técnicos da Semam cadastraram as protetoras de animais de João Pessoa, formando um banco de dados, que funciona de maneira colaborativa. São trocadas informações sobre apoio e resgate de animais em situação de abandono, eventos de adoção, campanhas de vacinação, distribuição de rações, entre outras ações.

De 2021 até dezembro de 2023 foram cadastradas 400 protetoras de animais. Em janeiro e fevereiro de 2024 os técnicos farão novas visitas técnicas às casas das protetoras para renovação do cadastro e em março serão abertas novas inscrições.

Banco de Ração – A partir do programa Banco de Ração, criado pelo vereador Damásio Franca Neto (Progressista), a Semam iniciou a distribuição de ração para protetoras que não têm condições de comprar o alimento.

Em 2022 foram doadas mais de 3 toneladas de ração. Esse ano estão sendo distribuídas 9,5 toneladas. Foram investidos R$ 125.000,00 na compra de ração, sendo R$ 75.000,00 proveniente de emenda parlamentar do vereador Damásio Franca Neto, e R$ 50.000,00 do vereador Guga (Progressista).

Animais em situação de rua – A Semam tem atuado para diminuir a população de animais de rua e feito ações para que cães e gatos tenham condições mínimas de saúde. Os técnicos mapearam mais de 30 colônias, em 15 bairros de João Pessoa, cadastrando mais de 800 animais. Com apoio de protetoras e clínicas veterinárias de instituições de ensino, foram feitas cirurgias de castração de animais em situação de rua, contribuindo para reduzir a super população, e consequentemente a ocorrência de zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para as pessoas.

Hospital Veterinário – A Prefeitura de João Pessoa deverá entregar para a população da Capital, o primeiro hospital público veterinário da cidade, que está sendo construído no Bairro dos Estados. O hospital vai funcionar uma área de 2 mil metros quadrados e vai contar com seis consultórios, dois postos de enfermagem, dois centros cirúrgicos, sala de raio X, sala de laudos, farmácia, duas salas de recuperação e isolamento, sala de triagem, laboratório, central de gás, rouparia, necrotério e estacionamento. A obra deverá ser entregue no segundo semestre de 2024 e está orçada em R$ 1.359.786,63.