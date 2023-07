Renatinho Potiguar fala sobre empate com o Falcon e garante: "gostinho de que poderíamos ter vencido"

Compartilhe















Apesar do bom resultado conquistado pelo Sousa no sábado (29) diante do Falcon, no primeiro jogo do mata-mata da Série D, o técnico Renatinho Potiguar revelou que o empate deixou um sentimento de que a vitória poderia ter acontecido para o Dinossauro.

+ Veja como foi Falcon 1 x 1 Sousa, pelo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro

“Às vezes pela cincrunstancia do jogo, talvez o gol tenha deixado aquele gostinho de que poderíamos ter vencido. Mas, falando da qualidade da equipe [adversária], foi um bom resultado, não é fácil jogar aqui [em Sergipe]. O falcon vinha de quatro vitórias seguidas, então conseguimos um ponto importante”, revelou.

Relembre

O jogo começou agitado. Logo nos primeiros minutos, o Sousa se lançou para o ataque, dando trabalho à defesa do Falcon. Com direito a defesas difíceis do goleiro da equipe sergipana, e até a uma bola no travessão, o Dino não conseguiu quebrar a igualdade no marcador ainda na primeira etapa.

Já no segundo tempo, a primeira chance perigosa foi dos donos da casa, mas logo a postura ofensiva voltou para o domínio do Dinossauro. Mas foi só aos 39 minutos que Vitor Alagoano conseguiu balançar as redes. A partir daí, o Sousa adotou uma postura defensiva, tentando manter o placar favorável. Mas, aos 51 minutos, Erivelton conseguiu vencer o goleiro João Vitor e deu números finais à partida.

Próximo duelo

Agora, os times voltam a se encontrar no domingo (6), desta vez no Estádio Marizão, em Sousa. Como o primeiro jogo terminou empatado, não há vantagem para nenhuma das equipes. Caso haja um novo empate, a vaga para a próxima fase será decidida nos pênaltis.

Redação Jornal da Paraíba

