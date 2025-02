Zé Gotinha marca presença nas Muriçoquinhas e alerta as crianças sobre a importância da prevenção

Nesta segunda-feira (24), a grande atração na Via Folia é o bloco Muriçoquinhas do Miramar e quem marcará presença no evento é o símbolo da vacinação no Brasil, o Zé Gotinha. Além de participar da festa de forma muito irreverente, a presença do personagem é para mostrar as pessoas e principalmente as crianças, que é importante se vacinar e que as doses salvam vidas.

“É um dia de muita diversão e, portanto, não estaremos com equipe vacinando no local da festa, sobretudo convidamos o Zé Gotinha para participar do evento para ficar mais próximos das crianças, das famílias e, dessa forma mostrar e lembrar todos sobre a importância de estarem com o calendário de vacinação em dia. As crianças devem levar isso para vida adulta, que a vacina salva vidas e elas não precisam ter medo na hora de se vacinar”, disse o coordenador de imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino.

Na Via Folia, as crianças podem encontrar o O Zé Gotinha, que estará depois do supermercado Pão de Açúcar, nas proximidades do camarote da Prefeitura de João Pessoa, a partir das 16h30.

Criado em 1992, a versão infantil das Muriçocas do Miramar, vem este ano com o tema ‘Muriçoquinhas 2025 – Faça uma criança feliz’, com concentração a partir das 16h30, na Avenida Epitácio Pessoa – na altura da ladeira que vai para o Clube Cabo Branco.

“Nesse ano, nosso último trio vai fazer uma homenagem ao Esporte Clube Cabo Branco, resgatando a cultura carnavalesca do clube, onde vamos reviver as nossas memórias afetivas”, destacou Eliane Holanda, diretora do bloco Muriçoquinhas do Miramar. “Segura coração, cada música vai ser uma emoção, com muito frevo no pé e carnaval raiz. O Muriçoquinhas educa através da folia e nossa maior atração são os pequenos foliões. No bloco é para todos, em especial para as crianças de zero a 90 anos”, enfatizou de forma muito irreverente a diretora do bloco.

Onde se proteger – Para quem precisa tomar a vacina, os serviços de saúde funcionam de segunda a sexta-feira e o os pontos móveis, de segunda-feira a sábado, em horários estendidos, da seguinte forma: As Unidades de Saúde da Família (USFs) atendem no período das 8h às 11h e das 12h às 16h, as Policlínicas Municipais e o Centro Municipal de Imunização atendem a população no período das 8h às 16h. Já os pontos móveis, localizados no Home Center Ferreira Costa e nos Shoppins Sul e Tambiá, conta com equipes no período das 12h às 21h.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).