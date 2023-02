ASSISTIR AO VIVO Palmeiras x Bragantino COM IMAGENS Campeonato Paulista, o Paulistão 2023, HOJE (22/02), PALPITES – BOLA ROLANDO

O jogo entre Palmeiras x Bragantino acontece HOJE (22/02) às 21:35 hs. O mandante da partida é Palmeiras que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2023, também conhecido como Paulistão 2023.

AO VIVO COM IMAGENS: 21:35 Palmeiras x Bragantino Rodada 10

A primeira fase do paulistão será composta por 12 rodadas, com os times enfrentando os demais times dos outros grupos, sendo que os dois piores times no geral caem para a Série A2. Já os dois melhores de cada grupo de avançarão e se enfrentam nas quartas de final, em jogo único. Nas semifinais também será jogo único. Já na final será jogo de ida e volta.

O Campeonato Paulista DE 2023 CONTA com uma novidade em sua transmissão. Os direitos foram repassados à RECORDTV por 2 anos. A FPF também pode transmitir jogos em outras plataformas de streaming, mas a preferência é sempre a TV aberta. O PRemiere também transmite, além do Paulistão TV

PALPITES

21:35 Palmeiras 2 x 1 Bragantino Rodada 10

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Marcelo Lomba (fratura em dedo da mão esquerda) Pendurados: Jailson, Gabriel Menino, Dudu e Abel Ferreira (treinador)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton (Maycon Cleiton); Andres Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques: Helinho, Léo Ortiz, Raul, Lucas Evangelista, Talisson e Vitinho (lesionados), Eric Ramires, Kawê e Luan Cândido (em transição). Pendurados: Natan, Alerrandro e Sorriso

Assistir Palmeiras x Bragantino pelo Campeonato Paulista HOJE (22/02) às 21:35 hs – PAULISTÃO AO VIVO

Todos os jogos dos grandes de São Paulos poderão ser transmitidos pelA RECORD TV, mas apenas para alguns estados. Este é serviço de assinatura da Globo. Esta partida válida pelo Campeonato Paulista poderá ser transmitida pela TV aberta e fechada. O PRemiere também transmite, além do Paulistão TV

Jogo

21:35 Palmeiras x Bragantino Rodada 10

Paulistão Play, Premiere, RECORD TV Canal Transmite? RECORDTV SIM PAULISTAO PLAY/ FPF sim MRNEWS ao vivo PREMIERE sim HBO MAX N

CAMPEONATO PAULISTA 2023: ONDE ASSISTIR, TABELA, REGULAMENTO E GUIA COMPLETO

A tabela do Campeonato Paulista 2023, conhecido também como Paulistão, foi divulgada recentemente pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Regulamento do Paulistão 2023

Os clubes enfrentam os times que não estão em seu grupo na primeira fase. Serão 12 rodadas. Os rebaixados serão os dois times com pior campanha geral. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final — em jogo único. As semifinais também terão jogo único. A final terá duas partidas, ida e volta. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo ficaram cada um em seu grupo.

