ASSISTIR AO VIVO AGORA Sparta Rotterdam x Ajax na TV e online pelo Campeonato Holandês, a Eredivisie, DOMINGO (13/09), horário, escalações e transmissão

Futebol ao vivo na TV: a partida entre Sparta Rotterdam x Ajax acontece DOMINGO (13/09), às 09:30 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Rotterdam que buscar os três pontos em seus domínios.

Entretanto, a partida válida pela Eredivisie poderá ou não terá transmissão na TV fechada para o Brasil este ano, já que em TV aberta, nenhuma TV transmite. NA TV fechada e streaming, ou seja, pela internet, a ESPN, detém os direitos de transmissão da competição para o Brasil e deve transmitir as principais partidas, ou seja, que envolvam, principalmente, o AJAX, PSV e Feyenoord. Vale ressaltar que a ESPN possui, no Brasil, os canais ESPN, ESPN 2, ESPN BRASIL, ESPN WATCH (streaming) e ESPN PLUS.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

As equipes jogaram

Onde assistir Sparta Rotterdam x Ajax pela Eredivisie (Campeonato Holandês) ao vivo, grátis e online DOMINGO (13/09), às 09:30 hs

Assim, a transmissão poderá ocorrer pelos aplicativos e sites da duas empresa de TV Fechada e streaming. Assistir a partida: o jogo poderá ocorrer nos canais ESPN, como detalhado a seguir. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

JOGO09:30 Sparta Rotterdam x AjaxDATADOMINGO (13/09)TransmissãoESPNHORÁRIO09:30 hs (de Brasília)

Eredivisie, o Campeonato Holandês de Futebol

O Campeonato Holandês de Futebol, já largamente conhecido como Campeonato Holandês é conhecido oficialmente como Eredivisie (Divisão Honorária – tradução livre). Assim, esta é a mais importante competição de futebol dos Países Baixos. O Campeão nacional sai desta competição, que é muito forte e já contou seis vezes com o campeão da maior competição europeia de futebol, a Champions League. O Ajax foi campeão quatro vezes, o Feyenoord e PSV uma vez cada.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: