Nacional de Patos busca vitória contra o CSP para entrar no G-4 do Paraibano

O Nacional de Patos tem um jogo decisivo nesta quinta-feira, diante do CSP, um dos concorrentes diretos por uma das três vagas restantes no G-4 do Campeonato Paraibano Betino. O técnico Flávio Araújo vê essa partida como uma das mais importantes do ano para o Canário, que pode definir se o clube seguirá buscando a classificação, ou se passará a lutar na parte de baixo da tabela.

O Naça é atualmente o 7º colocado, enquanto o CSP está uma posição à frente, portanto, é um duelo importantíssimo, que deveria ter acontecido na rodada de abertura, mas precisou ser adiado por conta da participação do Tigre na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para Flávio Araújo, técnico do Alviverde, esse é um dos jogos mais decisivos que seu time tem no ano.

“Sabemos que esse compromisso contra o CSP é importantíssimo, para mim é um dos jogos mais importantes do ano para o Nacional. Em caso de vitória nos coloca no G-4 e na briga direta por uma das quatro vagas, já um resultado diferente disso deixa muito mais difícil a classificação e a gente já começa a olhar também para baixo. É o tipo de jogo que a gente define com duas palavras e uma letra, ‘vencer e vencer’”, disse o técnico.

Flávio Araújo, técnico do Nacional de Patos | Foto| Reprodução / TV Naça

Para esse jogo o técnico do Naça tem três desfalques: o meia Juninho, o lateral-esquerdo Leandro e o atacante Maikon Leite, todos no departamento médico. Em contrapartida o técnico terá à disposição dois dos três recém-contratados, o volante Trindade e o atacante Cristhyan, que foram regularizados nesta quarta-feira.

Nacional de Patos e CSP medem forças na noite desta quinta-feira, no Estádio José Cavalcanti, em Patos. A bola vai rolar às 20h.

