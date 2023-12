Teto do prédio da Academia de Comércio, em João Pessoa, desaba

Uma parte do teto do prédio da Academia de Comércio Epitácio Pessoa, que fica na rua das Trincheiras, no Centro da capital paraibana, desabou no final da manhã desta quinta-feira (7). Por causa do barulho, uma sessão da Câmara Municipal de João Pessoa, que fica ao lado, foi interrompida durante alguns minutos. Ninguém ficou ferido.

Segundo informou o representante da Defesa Civil, Renato Lins, à reportagem da TV Cabo Branco, no momento do desabamento, o prédio estava vazio. Também afirmou que todo o teto do edifício histórico está comprometido por cupins e provavelmente será preciso fazer a retirada de todo o telhado.

Michelle Sousa, que é jornalista na Câmara Municipal, disse que estava acontecendo uma sessão no local e um grande estrondo foi ouvido por volta das 10h40. Ela comentou, inclusive, que minutos antes havia sido protocolado pelos vereadores um projeto que trata da restauração de prédios históricos, como o da Academia de Comércio Epitácio Pessoa.

Ainda segundo a reportagem da TV Cabo Branco, pessoas que convivem na área do prédio informaram que, por estar abandonado, o local tem servido como ponto de uso de drogas.