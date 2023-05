17ª edição

Tardezinha Inclusiva apresenta II Festival Paraibano de TEAlentos e Talentos T21

27/05/2023 | 08:00 | 44

A Tardezinha Inclusiva, um dos braços do projeto ‘Somos Capazes’, apresenta, neste domingo (28), o II Festival Paraibano de TEAlentos e Talentos T21, a partir das 14h, no Centro Cultural de Mangabeira. Esta é a 17ª edição do evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), com apoio da Associação Paraibana de Autismo (APA) e Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad).

“A Tardezinha Inclusiva desse mês realmente será muito especial porque é o momento em que as crianças poderão mostrar a sua capacidade criativa. Com o Festival de TEAlentos e Talentos T21, percebemos como elas têm capacidade. Basta que as famílias, as escolas desenvolvam condições para elas”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O autismo, conforme observa, é marcado pela diversidade e não possui um padrão único. “As crianças que têm participado da nossa ação da Tardezinha Inclusiva são bem representativas disso. Temos crianças com variados comportamentos e capacidades inventivas, criativas, de demonstração de seus próprios talentos. O que está sendo feito pela Funjope e a Prefeitura é organizar isso, potencializando os talentos dessas crianças”, acrescenta.

Nik Fernandes, mãe de autista e uma das idealizadoras do projeto, afirma que, no mês das mães, a melhor forma de comemorar é colocando as crianças no palco. Ela ressalta que, durante esta Tardezinha, haverá canto, instrumento, dança, poesia, cover, apresentação bilíngue, exposições de artes plásticas, entre outras atividades.

“Teremos jurados também, mas o nosso Festival de TEAlentos e Talentos T21 não tem ganhador. Todos são vencedores por estarem ali no palco quebrando barreiras, cantando. Aquela criança que, dois anos atrás, ficava na porta, parada, hoje está no palco cantando, dançando, recitando poesia, pintando. A Tardezinha Inclusiva mostra como o autista é capaz”, ressalta Nik. Serão entregues medalhas aos participantes.

O Festival, conforme observa a presidente da APA, Hosana Carneiro, traz oportunidade para as crianças T21 e autistas apresentarem seus talentos. Ela entende que o evento ajuda a aumentar a autoestima dessas pessoas. Hosana ressalta que a Tardezinha é sempre um momento inclusivo, em que as famílias se sentem felizes.

“No Festival de TEAlentos e T21, buscamos trazer felicidade para as mães porque todas elas querem mostrar o que seu filho especial faz. Esse é um momento importante em que ele vai ter a atenção de muitas pessoas que estarão ali para prestigiá-lo”, afirma.

Programação – O encontro terá convidados especiais como o Mágico Smith, Rafael Star, Daniel Alexandre e João Pedro Ritter, show da Turma Tá Blz, com Nik Fernandes e Jhony Fernandes, palhaços Kika e Baba Baby. Batman e Homem de Ferro também estarão por lá. Para divertir a criançada, haverá brinquedos infláveis, além da participação do Grupo Eita.

As crianças contarão com oficinas de arteterapia, entre elas, de massinha de modelar com Espaço T; Turma da Mônica; Oficina Espaço Happy; Oficina de Artes com a Escola Impactos; Oficina de Cosplay Imaginação; Oficina de Artes com a fonoaudióloga Linzabelly Souza, serviços de trancistas e massagem relaxante com o Gente Paraibana, além de serviços de salão de beleza, com Ronne Nunes.

Haverá a distribuição de sorvetes da Dudu Gelato e de iogurte da empresa Isis. Entre os parceiros estão ainda a Casa Ludotê, Grupo Bellas Artes. A Feirinha Inclusiva, com 30 expositoras, expõe diversos itens produzidos pelas mães.