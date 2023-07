Neste sábado

SMS realiza ação ‘Saúde + Perto’ no Bairro das Indústrias

06/07/2023 | 19:00 | 321

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, neste sábado (8), a segunda edição da ação ‘Saúde + Perto’. Seguindo o cronograma, a ação é voltada à população do Bairro das Indústrias e, acontecerá na Escola Municipal Deputado Edme Tavares de Albuquerque, das 8h às 16h. Para participar, é importante levar os documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de residência.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores da Capital aos atendimentos especializados, levando os serviços para mais perto da população. São ofertados atendimentos de enfermagem, cartão SUS, cadastro para o programa Remédio em Casa, atendimento médico com clínico geral, dermatologista, ginecologista, pediatra, neurologista, reumatologista, além de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), atendimento com fisioterapeuta, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, vacinação e marcação de consultas e exames.

“Nossa primeira edição foi muito bem recebida pela população e estamos muito confiantes para esta próxima, por isso, convidamos os moradores do bairro das indústrias a participarem conosco, neste sábado, da ação Saúde + Perto”, convida a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi.

Próximas Ações – O ‘Saúde + Perto’ acontecerá no mês de julho aos sábados, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Os próximos bairros a receberem a ação serão Valentina, no dia 15 de julho, Mandacaru no dia 22, e Bessa no dia 29, fechando o mês.

Serviço – A Escola Municipal Deputado Edme Tavares de Albuquerque está localizada na Rua Madagascar, Mumbaba.