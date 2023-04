Eu Posso Semear

Cícero Lucena acompanha distribuição de sementes de milho a produtores rurais de João Pessoa

03/04/2023 | 18:00 | 103

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, visitou a zona rural do município no início da tarde desta segunda-feira (3). Por lá, ele deu início a distribuição de uma tonelada de sementes de milho a produtores atendidos pelo ‘Eu Posso Semear’, programa promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). O objetivo da iniciativa é que os agricultores cultivem a cultura, focando nas vendas durante o período junino.

As famílias do Sítio Ponta de Gramame foram as primeiras a receberem as doações. “A Prefeitura está junto de vocês, procurando saber quais são as necessidades e como podemos ajudar. Através do ‘Eu Posso Semear’, vocês têm recebido suporte técnico e orientação. E fico feliz com tantos avanços. Com essas ações, ganham vocês, que estão produzindo e aumentando renda, bem como quem tem a oportunidade de comprar o produto de qualidade que vocês estão produzindo”, disse Cícero aos agricultores. O vice-prefeito, Leo Bezerra, também esteve presente.

As sementes doadas foram desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e são de um tipo híbrido de milho verde, o BRS 3046, uma variação superprecoce que garante a colheita num prazo aproximado de 60 dias. Além disso, é uma planta bastante adaptada para as condições da região e resistente a vários tipos de doenças e pragas.

O produtor Joselito Severino dos Santos, conhecido como Doda, mora no sítio há 25 anos e sempre tirou da agricultura o sustento da família. As expectativas dele para a colheita são as melhores possíveis. “Sempre plantei milho, mas esse é diferenciado. O tempo de cultivo é menor, o que nos ajuda bastante. As chuvas também estão boas para o período. Além disso, recebemos tudo a custo zero, através da Prefeitura. Se fôssemos comprar, custaria uma média de R$60, o quilo. Então, é uma economia que fazemos, que acaba nos ajudando a repassar o milho para o cliente com um preço mais acessível”, destacou.

Doações – Este é o terceiro ano consecutivo que a Prefeitura de João Pessoa doa sementes de milho aos agricultores assistidos pelo ‘Eu Posso Semear’. Somando as doações de 2021 e 2022, foram duas toneladas repassadas para cerca de 120 produtores rurais. Em 2023, a ação deve beneficiar mais de 50 famílias.

“Estamos aqui em uma entrega específica de sementes de milho. Mas a distribuição é uma ação permanente do programa e acontece durante todo o ano, envolvendo diversas outras culturas. Em todas as etapas, desde o cultivo até o pós-venda, os produtores recebem assistência gratuita de nossa equipe técnica. E não há atravessador no processo de comercialização. Todo o lucro vai para os agricultores”, explicou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Produção – Ainda entre os benefícios da semente BRS 3046 está a possibilidade de plantio de forma mais adensada. Uma tonelada pode ser distribuída em 50 hectares. Cada um deles, produz cerca de 135 mil espigas.

Além das famílias do Sítio Ponta de Gramame, serão contempladas as que residem em Gramame, Engenho Velho, Bairro das Indústrias e Praia do Sol, espalhando, assim, as plantações por toda a faixa rural do município. A distribuição das sementes deve se estender ao longo desta semana, permitindo que os agricultores tenham tempo hábil para fazer a colheita direcionada à venda nas festividades juninas.