João Pessoa fica em terceiro no Prêmio Melhores Destinos do Brasil 2023/2024

João Pessoa voltou a ter protagonismo no turismo nacional ao conquistar a terceira posição no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024, ficando atrás somente de Pomerode (SC) e Chapada Diamantina (BA), mas à frente de destinos consagrados como Gramado (RS), Canela (RS), Foz do Iguaçu (PR) e Ouro Preto (MG). O resultado foi divulgado pelo Prêmio Melhores Destinos 2023/2024 – plataforma que divulga diariamente promoções de passagens aéreas, hospedagem, pacotes de viagens e seguros, entre outros produtos -, após a votação de mais de 26 mil participantes.

A pesquisa aponta três critérios de avaliação dos viajantes: custo-benefício, atrações e gastronomia. A Capital paraibana atingiu uma média de 8,77, com todas as pontuações de 8,81 em custo benefício; 8,83 em atrações e 8,96 em gastronomia. Em relação a Chapada Diamantina, João Pessoa ficou com nota menor no quesito atrações, obtendo pontuação maior nos outros dois critérios.

Foto Rafael Passos/SecomPMJP

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, a classificação da cidade entre os Melhores Destinos do Brasil é uma confirmação de que o trabalho que a Prefeitura tem feito está sendo exitoso. “Colocamos o turismo como uma das prioridades nessa gestão e os resultados têm aparecido em todos os indicadores. Destaco ainda a parceria com o trade turístico e o Governo do Estado, que atuam em todas as ações promocionais, de qualificação de mão de obra e capacitação de agentes de viagens”, enfatizou.

Foto RafaelPassos-Secom/JP

Daniel Rodrigues destacou que a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), elaborou uma extensa programação cultural com shows na área central da cidade, assim como na orla marítima O Festival Forró Verão será o grande atrativo no período, com shows dos melhores cantores e compositores desse estilo musical genuinamente nordestino como Flávio José, Waldonys, Dorgival Dantas, Santanna – O Cantador, Amazan e as bandas os Três do Nordeste, Cavaleiros do Forró e Cavalo de Pau.

Na avaliação geral, a coordenação da pesquisa aponta que João Pessoa já vinha se destacando nos prêmios anteriores e agora subiu três posições. “A Capital paraibana encanta os turistas com belas praias e um ótimo custo-benefício, o que sempre rende uma ótima viagem” sugeriu.

Além dos três primeiros colocados, outros destinos se destacaram na votação do Prêmio MD e ajudaram a montar uma ótima lista para inspirar a sua próxima viagem por todo o Brasil. Entre os dez melhores destinos nacionais estão ainda Gramado, Curitiba, Tiradentes, Bento Gonçalves, Ouro Preto, Canela e Foz do Iguaçu, respectivamente.

Promovido pelo maior site de viagens do Brasil, o Melhores Destinos, o prêmio foi criado em 2016 após a equipe sentir falta de uma premiação unicamente baseada na opinião dos leitores, que realmente visitaram ou usaram os serviços e poderiam avaliá-los com propriedade.