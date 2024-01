Samu realiza 56 atendimentos durante o Festival Forró Verão

29/01/2024 |

14:00 |

46

Durante os sábados de janeiro, a população de João Pessoa e turistas que visitaram a Capital, puderam aproveitar os shows de cantores e bandas no Festival Forró Verão, que aconteceu no Busto de Tamandaré. Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) garantiu assistência com o Camarim da Saúde e equipes extras do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), que realizaram 56 atendimentos.

Do total de atendimentos, 47 foram casos clínicos e os demais ocorreram devido a traumas. As principais causas que levaram à busca do serviço no local da festa foram alta ingestão de bebida alcoólica, seguido por mal estar, cefaléia e/ou síncope; hipertensão ou hipotensão; ferimento por corte contuso e crises de ansiedade.

O público que mais precisou de assistência foram as mulheres, concentrando mais de 76% dos casos atendidos. Além dos atendimentos realizados no local, quatro pessoas precisaram ser levadas para hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para continuidade da assistência. Apesar da atuação do Samu no Festival Forró Verão, o serviço permaneceu realizando os atendimentos de rotina, chamados através do número 192.