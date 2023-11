Grupo de teatro da Rede Municipal abre Fórum de Educação e emociona a plateia

Professores, gestores escolares e lideranças do poder público que estão envolvidos no ecossistema educacional da Paraíba participaram nesta terça-feira (21) do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, evento promovido pelo Sebrae/PB. O Fórum aconteceu na cidade de Campina Grande e abertura foi feita pelo de grupo de teatro Kairós que é formado por estudantes da Escola Municipal Padre Pedro Serrão.

O Fórum contou com a presença da secretária executiva de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), Luciana Dias, que se emocionou com a apresentação do grupo da Rede Municipal. “A plateia ficou emocionada. Os palestrantes comentaram sobre a belezura do espetáculo com uma mensagem de força, encorajamento, com pensamento de possibilidades, de esperançar. Um grande orgulho ver nossos estudantes protagonistas aplaudidos por professores, gestores e secretários municipais. Parabéns para nossa Rede, para a Escola Municipal Padre Pedro Serrão”, disse.

Luciana Dias relatou ainda que o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, disse durante a fala que a escola pública é fundamental para se pensar e trilhar o futuro e parabenizou o grupo de teatro Kairós pela excelente mensagem sobre “esperançar”.

O experimento cênico ‘Esperançar incomoda que só a gota’ traz como tema central a importância de humanizar os processos da educação, o foco no afeto e encantamento dos processos. “Participar da abertura de um evento tão importante e significativo é de uma grandeza que aquece nossos corações, é um reconhecimento do trabalho feito com muita dedicação e estudo. Os alunos e alunas estão felizes e ainda mais motivados a continuar estudando e pesquisando entendo a importância da educação em suas vidas”, falou o professor do grupo, Flavinho Ramos.

A alegria e emoção de apresentarem para vários profissionais da Educação de todo Estado também contagiou os alunos. “Esse momento de hoje acredito que, não só para mim, é de extrema alegria. Ver nosso grupo sendo reconhecido por tanta gente de lugares diferentes, com objetivos diferentes, mas de maneira tão única não tem explicação. Todos estavam lá querendo nos escutar, querendo entender nossas vivências, nossa luta, querendo de fato nos entender como alunos, como pessoas. Então, para resumir, é muito gratificante de verdade, é um sonho se tornando realidade”, disse a aluna do 9º ano Ana Victória, que artisticamente é conhecida como Ana Vic.